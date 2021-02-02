На Банковой есть три группы влияния – аналитик

Внутренние войны в Офисе президента Украины – постоянная ситуация. Об этом эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко заявил порталу "Комментарии".

Войны в ОП. Фото из открытых источников

Как рассказал аналитик, конфликты происходят по аналогии, как воюют башни Кремля. Только у нас воюют этажи и кабинеты здания на Банковой.

"Война идет, прежде всего, за влияние на Зеленского. Мы понимаем, что нынешний президент не является человеком, имеющим такие необходимые компетенции для руководителя, как умение подбирать и расставлять кадры. К тому же, у него нет стратегического мышления. Есть определенные коммуникативные навыки. А потому идет борьба за его уши. Кто нашепчет", — поясняет аналитик.

По словам Бобыренко, воевать могут все против всех.

"Мы не говорим о Мендель или Подоляке, которые занимаются созданием позитивного имиджа президента. Речь о группах влияния, которые формируются вокруг Сергея Шефира, Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко, — поясняет эксперт. — Известно, что Шефир не раз встречался с Ахметовым... Многие в ОП борются за ресурсы, получая мзду от этих ресурсов. Пробивается, к примеру определенная строка в бюджете. На то же Большое строительство. И потом тот, кто ее пробил, смотрит чтобы "правильно" провели тендер, чтобы выиграли определенные люди. После чего получает, допустим, 15-20% "отката" от общей суммы. Говорят, что Тимошенко на этом хорошо имеет... Другие, возможно, тоже хотят приобщиться".

Еще один повод для внутренних войн, отмечает эксперт, кадровые назначение.

"Кто-то в свое время пролоббировал для Ахметова в премьеры Шмыгаля. Кто-то — ключевых министров для тех, кому они важны. Мы понимаем, что олигархам не важны министерство культуры или образования. А вот за Минэкономики, Минэнергетики – всегда борьба… Люди рангом поменьше лоббируют расходы в программе социально-экономического развития. Это — 7 млрд грн, которые могут разъехаться по округам. И депутаты бегают в ОП, требуют за свои голоса некие "печеньки". А на округах уже получают долю", — поясняет Бобыренко.

Есть, по его словам, и временные союзы. Такие себе "качели", соглашения о ненападении.

"К примеру, кто-то в ОП кому-то говорит – это ваша тема, я ее не трогаю, а это – моя, вы не лезете в нее… Но может появиться третья тема, на которую захотят "сесть" оба. И — понеслась! При этом открыто ругаться вроде как нельзя. Это бьет по имиджу ОП, по имиджу Зеленского. Потому для оговоров и подстав нередко используют анонимные Telegram-каналы. По сути же, на всех уровнях идет битва за ресурс, грабеж страны", — резюмирует аналитик.

Как сообщалось, Зеленский объяснил, почему в Украине есть задержка в вакцинации от коронавируса.

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