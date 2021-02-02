На Банковой есть три группы влияния – аналитик

Внутренние войны
в Офисе президента Украины – постоянная ситуация. Об этом эксперт ОО "Бюро
анализа политики" Виктор Бобыренко заявил
порталу "Комментарии".
Войны в ОП. Фото из открытых источников
Как рассказал
аналитик, конфликты происходят по аналогии, как воюют башни Кремля. Только у
нас воюют этажи и кабинеты здания на Банковой.
"Война идет,
прежде всего, за влияние на Зеленского. Мы понимаем, что нынешний президент не
является человеком, имеющим такие необходимые компетенции для руководителя, как
умение подбирать и расставлять кадры. К тому же, у него нет стратегического
мышления. Есть определенные коммуникативные навыки. А потому идет борьба за его
уши. Кто нашепчет", — поясняет аналитик.
По словам Бобыренко,
воевать могут все против всех.
"Мы не
говорим о Мендель или Подоляке, которые занимаются созданием позитивного имиджа
президента. Речь о группах влияния, которые формируются вокруг Сергея Шефира,
Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко, — поясняет эксперт. — Известно, что Шефир не
раз встречался с Ахметовым... Многие в ОП борются за ресурсы, получая мзду от
этих ресурсов. Пробивается, к примеру определенная строка в бюджете. На то же
Большое строительство. И потом тот, кто ее пробил, смотрит чтобы
"правильно" провели тендер, чтобы выиграли определенные люди. После
чего получает, допустим, 15-20% "отката" от общей суммы. Говорят, что
Тимошенко на этом хорошо имеет... Другие, возможно, тоже хотят
приобщиться".
Еще один повод для внутренних войн, отмечает
эксперт, кадровые назначение.
"Кто-то в
свое время пролоббировал для Ахметова в премьеры Шмыгаля. Кто-то — ключевых
министров для тех, кому они важны. Мы понимаем, что олигархам не важны
министерство культуры или образования. А вот за Минэкономики, Минэнергетики –
всегда борьба… Люди рангом поменьше лоббируют расходы в программе
социально-экономического развития. Это — 7 млрд грн, которые могут разъехаться
по округам. И депутаты бегают в ОП, требуют за свои голоса некие
"печеньки". А на округах уже получают долю", — поясняет Бобыренко.
Есть, по его
словам, и временные союзы. Такие себе "качели", соглашения о
ненападении.
"К примеру,
кто-то в ОП кому-то говорит – это ваша тема, я ее не трогаю, а это – моя, вы не
лезете в нее… Но может появиться третья тема, на которую захотят
"сесть" оба. И — понеслась! При этом открыто ругаться вроде как
нельзя. Это бьет по имиджу ОП, по имиджу Зеленского. Потому для оговоров и
подстав нередко используют анонимные Telegram-каналы. По сути же, на всех
уровнях идет битва за ресурс, грабеж страны", — резюмирует аналитик.
Как сообщалось, Зеленский
объяснил, почему в Украине есть задержка в вакцинации от коронавируса.
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