НАБУ, САП и СБУ против бизнеса Медведчука: что происходит и почему

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Служба безопасности Украины (СБУ), похоже, взялись за бизнес Виктора Медведчука. Бывшему заместителю директора государственного предприятия "УкрГИАП" вручили подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями. Дело связано с передачей солидной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в собственность компании "ПрикарпатЗападТранс" (связывают с Медведчуком). ЛОМы, которых связывают с Банковой, делают акцент на том, что история с нефтепроводом произошла в 2017 году – еще во время президентства Петра Порошенко. "Комментарии" разбирались с экспертами, что происходит и почему?



Скандалы вокруг бизнеса Медведчука

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок отмечает: "Бизнес-интересы Виктора Медведчука через его родственные связи в нефтяной и газовой сфере общеизвестны давно. С этим связано и много скандалов. Еще в начале боевых действий в Украине было проведено журналистское расследование, сделан ряд заявлений от СБУ и Минобороны, в той или иной степени указывающие на российское происхождение части дизельного топлива в Украине. В том числе, используемом для нужд Вооруженных Сил Украины. Но и тогда, и сейчас тема торговых отношений с Россией в энергосекторе имела и имеет политическую окраску. Последним скандалом, который активно "подогревают" в СМИ, является поставка электроэнергии из РФ и дефицит угля на ТЭС. Это имеет крайне негативный оттенок ввиду российской агрессии в Украине и аннексии Крыма. Ранее мы имели скандал с "Укроборонпромом". Юрий Луценко, который на тот момент занимал должность генпрокурора, подтвердил контрабанду запчастей из России для нашей боевой техники".

Что касается нефтепровода, с которым связывают Медведчука, то еще в сентябре 2018 года Соломенский райсуд Киева дал детективам НАБУ доступ к материалам дела о признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая".

"Данные трубопроводы построены во времена СССР и находились в общесоюзной собственности. И после долгих и сложных судебных процессов с российскими компаниями и РФ в целом, в 2011 году трубопровод протяженностью почти 1,5 тысячи километров был передан в государственную собственность Украины. Но в апреле 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области "откатила" решение обратно. И это произошло именно при президентстве Петра Порошенко", – подчеркивает Валерий Клочок.

Такой кейс, по его мнению, не может быть не использован действующей властью в нынешней ситуации, связанной с закрытием телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку.

"Привлекаются все механизмы, чтобы показать и доказать российское происхождение денег Медведчука и его тесную связь с Порошенко. Ведь именно эти два политика активно критикуют Зеленского и Ко через подконтрольные им СМИ. И здесь, конечно, НАБУ и СБУ будут искать различные зацепки", – считает эксперт.

Он также обращает внимание на показательную сноску в сообщении на сайте НАБУ:

"Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

Власть переходит в наступление

Последние события показывают, что власть переходит в наступление на оппозицию. В этом уверен политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Свежие рейтинги огорчают власть. Президент пока имеет незначительный отрыв от своих главных оппонентов, а его политическая партия уже уступила лидерство. В связи с этим на Банковой разрабатываются меры, которые, по их расчетам должны прекратить этот тренд и вернуть его в нужное для них русло, – говорит эксперт. – Восстановить поддержку власти могли бы реальные положительные изменения, которые почувствовали бы люди. Но их нет. Вместо этого – усиление боевых действий на фронте, высокие цены и тарифы, отсутствие вакцинации от вируса, экономическая неуверенность и тому подобное".

В связи с этим, отмечает Владимир Манько, спасать рейтинг власти решили другими методами.

"Прежде всего – это усиление собственного пиара и атаки на оппозицию. Именно в этом контексте следует рассматривать закрытие трех телеканалов Медведчука. Действительно, с российской пропагандой следует бороться. Но как-то уже очевидно за этим решением СНБО проступают и политические мотивы власти, – считает эксперт. – Главные оппозиционеры в украинской политике находятся уже давно. И если хорошо копать под них, то можно что-то и откопать. Сейчас НАБУ, САП и СБУ копают под активы Медведчука, в частности под его "ПрикарпатЗападТранс", компании, занимающейся транзитом нефти. Правоохранители утверждают, что этой компании незаконно передали часть одного нефтепровода. И было это в 2017 году при президенте Порошенко".

И вот тут, отмечает Владимир Манько, начинается самое интересное.

"Дело в том, что "Слугу народа", согласно последним опросам, настигает (а то и перегоняет) не только ОПЗЖ Медведчука, но и – "Евросолидарность" Порошенко. По логике, которая, очевидно, превалирует на Банковой, атаковать следует обоих политиков. И лучшее, что можно сделать, это связать их между собой. И действительно, именно этой технологией можно попробовать остановить рост их поддержки. Медведчук и Порошенко по разные стороны баррикад. Часть их поддержки – радикальные сторонники "русского мира" и такие же радикальные еврооптимисты. Радикалы – люди эмоциональные. И если их убедить, что эти политики сотрудничают между собой, то это вызовет у них возмущение и отказ от поддержки. Рейтинги Медведчука и Порошенко в таком случае просядут", – поясняет эксперт.

Владимир Манько не исключает, что приобретая активы, Медведчук мог прибегать к манипуляциям с законом и даже откровенному мошенничеству. Но тот факт, что это всплывает именно сейчас и еще привязывается к Порошенко, свидетельствует, по мнению эксперта, о политических мотивах действий власти и правоохранительных органов.

"А что касается самого сотрудничества этих оппозиционных политиков между собой, то оно исчерпывается назначением Медведчука неофициальным переговорщиком с Путиным по освобождению украинских заключенных и пленных. Порошенко тогда пошел на этот шаг ради возвращения наших людей домой, понимая, что это сотрудничество ему будут вспоминать еще долго", – резюмирует директор Communication group.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, закроют ли телеканал "Наш".

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