НАБУ, САП и СБУ против бизнеса Медведчука: что происходит и почему

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Татьяна Веремеева
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ),
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Служба безопасности
Украины (СБУ), похоже, взялись за бизнес Виктора Медведчука. Бывшему
заместителю директора государственного предприятия "УкрГИАП" вручили подозрение
в злоупотреблении служебными полномочиями. Дело связано с передачей солидной
части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в собственность
компании "ПрикарпатЗападТранс" (связывают с Медведчуком). ЛОМы, которых
связывают с Банковой, делают акцент на том, что история с нефтепроводом
произошла в 2017 году – еще во время президентства Петра Порошенко. "Комментарии" разбирались с экспертами, что происходит и почему?
Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий
Клочок отмечает: "Бизнес-интересы Виктора Медведчука через его родственные
связи в нефтяной и газовой сфере общеизвестны давно. С
этим связано и много
скандалов. Еще в начале боевых действий в Украине было проведено
журналистское расследование, сделан ряд заявлений от СБУ и Минобороны, в той
или иной степени указывающие на российское происхождение части дизельного
топлива в Украине. В том числе, используемом для нужд Вооруженных Сил Украины.
Но и тогда, и сейчас тема торговых отношений с Россией в энергосекторе имела и
имеет политическую окраску. Последним скандалом, который активно "подогревают"
в СМИ, является поставка электроэнергии из РФ и дефицит угля на ТЭС. Это имеет крайне
негативный оттенок ввиду российской агрессии в Украине и аннексии
Крыма. Ранее мы имели скандал с "Укроборонпромом". Юрий Луценко, который на тот
момент занимал должность генпрокурора, подтвердил контрабанду запчастей из
России для нашей боевой техники".
Что касается нефтепровода, с которым связывают Медведчука, то еще
в сентябре 2018 года Соломенский райсуд Киева дал детективам НАБУ доступ к
материалам дела о признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное
направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая".
"Данные трубопроводы построены во времена СССР и находились в
общесоюзной собственности. И после долгих и сложных судебных процессов с
российскими компаниями и РФ в целом, в 2011 году трубопровод протяженностью
почти 1,5 тысячи километров был передан в государственную собственность
Украины. Но в апреле 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области "откатила"
решение обратно. И это произошло именно при президентстве Петра Порошенко", – подчеркивает
Валерий Клочок.
Такой кейс, по его мнению, не может быть не использован
действующей властью в нынешней ситуации, связанной с закрытием телеканалов, подконтрольных
Виктору Медведчуку.
"Привлекаются все механизмы, чтобы показать и доказать российское
происхождение денег Медведчука и его тесную связь с Порошенко. Ведь именно эти
два политика активно критикуют Зеленского и Ко через подконтрольные им СМИ. И здесь,
конечно, НАБУ и СБУ будут искать различные зацепки", – считает эксперт.
Он также обращает внимание на показательную сноску в сообщении на сайте НАБУ:
"Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо
считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто
уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и
установлена обвинительным приговором суда".
Последние события показывают, что власть переходит в наступление
на оппозицию. В этом уверен политический эксперт, директор Communication group
Владимир Манько.
"Свежие рейтинги огорчают власть. Президент пока имеет
незначительный отрыв от своих главных оппонентов, а его политическая партия уже
уступила лидерство. В связи с этим на
Банковой разрабатываются меры, которые, по их расчетам должны прекратить этот
тренд и вернуть его в нужное для них русло, – говорит эксперт. – Восстановить
поддержку власти могли бы реальные положительные изменения, которые
почувствовали бы люди. Но их нет. Вместо этого – усиление боевых действий на
фронте, высокие цены и тарифы, отсутствие вакцинации от вируса, экономическая
неуверенность и тому подобное".
В связи с этим, отмечает Владимир Манько, спасать рейтинг власти
решили другими методами.
"Прежде всего – это усиление собственного пиара и атаки на
оппозицию. Именно в этом контексте
следует рассматривать закрытие трех телеканалов Медведчука. Действительно, с российской пропагандой
следует бороться. Но как-то уже очевидно за этим решением СНБО проступают и
политические мотивы власти, – считает эксперт. – Главные оппозиционеры в
украинской политике находятся уже давно. И если хорошо копать под них, то можно
что-то и откопать. Сейчас НАБУ, САП и СБУ копают под активы Медведчука, в
частности под его "ПрикарпатЗападТранс", компании, занимающейся транзитом
нефти. Правоохранители утверждают, что этой компании незаконно передали часть
одного нефтепровода. И было это в 2017 году при президенте Порошенко".
И вот тут, отмечает Владимир Манько, начинается самое интересное.
"Дело в том, что "Слугу народа", согласно последним опросам,
настигает (а то и перегоняет) не только ОПЗЖ Медведчука, но и – "Евросолидарность"
Порошенко. По логике, которая, очевидно, превалирует на Банковой, атаковать
следует обоих политиков. И лучшее, что можно сделать, это связать их между
собой. И действительно, именно этой технологией можно попробовать остановить
рост их поддержки. Медведчук и Порошенко по разные стороны баррикад. Часть их
поддержки – радикальные сторонники "русского мира" и такие же радикальные
еврооптимисты. Радикалы – люди эмоциональные. И если их убедить, что эти
политики сотрудничают между собой, то это вызовет у них возмущение и отказ от
поддержки. Рейтинги Медведчука и Порошенко в таком случае просядут", – поясняет
эксперт.
Владимир Манько не исключает, что приобретая активы, Медведчук мог
прибегать к манипуляциям с законом и даже откровенному мошенничеству. Но тот
факт, что это всплывает именно сейчас и еще привязывается к Порошенко,
свидетельствует, по мнению эксперта, о политических мотивах действий власти и
правоохранительных органов.
"А что касается самого сотрудничества этих оппозиционных политиков
между собой, то оно исчерпывается назначением Медведчука неофициальным
переговорщиком с Путиным по освобождению украинских заключенных и пленных.
Порошенко тогда пошел на этот шаг ради возвращения наших людей домой, понимая,
что это сотрудничество ему будут вспоминать еще долго", – резюмирует директор
Communication group.
Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, закроют ли телеканал "Наш".
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