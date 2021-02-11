"Дизельная игла Медведчука, на которую подсадил Украину Порошенко»: Лещенко рассказал о преступных сделках

НАБУ, САП и СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора объявили о подозрении одному из государственных предприятий, а точнее — бывшему заместителю руководителя "УкрДИАП" — Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза, об этом сообщает в своем Facebook член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

Судья передала нефтепровод в собственность Медведчука. Фото: открытые источники

"Сообщено о подозрении в злоупотреблении ею служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта для суда", — говорится в сообщении НАБУ.

Причиной расследования стало то, что за подписью фигурантки был выдан документ, на который ссылался в принятии решения хозяйственный суд Ровенской области при рассмотрении дела о признании права собственности государства на часть нефтепровода "Самара-Западное направление". Экспертиза Института была подделана и в ней сознательно были изложены выводы в интересах частного субъекта.

Поэтому решением Ровенского суда трубопровод перешел под контроль империи Медведчука, к которой и принадлежит официальный владелец "ПрикарпатЗападТранс". Решение суда прошло проверку в Антимонопольном комитете, который в то время был в управлении людей из окружения Порошенко.

"Подозрение положило начало процессу снятия Украины с дизельной иглы Медведчука, на которую подсадил страну Порошенко", — пишет бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Более того, судья Ярослава Гудзенко, которая выносила данное решение, была по приказу Петра Порошенко назначена на свою должность пожизненно.

Та часть нефтепровода, которая оказалась в собственности Медведчука, является крупнейшей из магистралей для поставок дизельного топлива "Роснефтью". Лещенко утверждает, что ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко контролировал лично объемы дизеля, поставляемых через этот трубопровод.





Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, как Медведчук и Порошенко договорились о совместных действиях , чтобы добиться проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.



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