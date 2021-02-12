Блокировка каналов Медведчука: Зеленский рассказал, закроют ли телеканал "Наш"

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Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита на Донбасс ответил на вопрос о том, закроют ли в Украине телеканал Наш вслед за 112, NewsOne и Zik, на которые были наложены санкции СНБО. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Зеленский. Фото: ОП
По его словам, Украина не собирается закрывать свои телеканалы, в том числе и телеканал "Наш". Он отметил, что власть закрыла только "их" телеканалы.
Он заявил, что решение СНБО о наложении санкций на телеканалы 112, NewsOne и Zik были наложены из-за финансирования из России и с оккупированных территорий Донбасса.
Вечером 2 февраля 2021 года Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и ряда его бизнес-активов, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik, уже прекратившие телевизионное вещание.
Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа и кума Путина Виктора Медведчука. Санкции также были наложены на несколько частных самолетов, которыми Медведчук и Козак пользовались для полетов в Москву.
Зеленский заявил, что эти телеканалы работали против национальной безопасности Украины и подрывали путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их оружием российской пропаганды.
В минкульте также направили обращение в YouTube с просьбой заблокировать вещание этих каналов на видеохостинге. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил аналогичными санкциями всем телеканалам, которые работают против Украины.
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