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Главная Новости Политика внутренняя политика НАБУ просит заочно арестовать Януковича и его сына
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НАБУ просит заочно арестовать Януковича и его сына

Это касается дела Межигорье

сегодня, 21:18
Автор:

Харченко Дарина

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура просят Высший антикоррупционный суд заочно арестовать президента беглый Виктора Януковича и его сына Александра. Это касается дела Межигорье. Об этом НАБУ написал в своем Facebook .

НАБУ просит заочно арестовать Януковича и его сына

Виктор Янукович Фото: ТАСС

В суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичу.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27 , ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины ", — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" поинтересовались у экспертов , что может означать такое решение и сможет экс-глава государства получить доступ к имеющимся на зарубежных счетах средств. "Европейские суды аполитичны" Доктор права, адвокат Иван Либерман объясняет, что в Европейском суде общей юрисдикции признали незаконным ограничение прав и свобод гражданина Украины (пусть и бывшего) Януковича. В том числе, и на защиту.

Иван Либерман также считает, что теперь у экс-президента и его сына появляются дополнительные возможности подавать против Украины иски в суд о причинении морального, а то и материальный ущерб.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали , что думает эксперты о так называемых "деньгах Януковича" — возвращенные активы Украины, которые были выведены политиком за границу перед бегством. Куда могли потратить деньги по возвращении в госбюджет, читайте в нашей публикации.
Также в поле зрения европейских судей снова попал украинский президент беглый Виктор Янукович. По информации издания "Хедлайнс Украина", которое ссылается на пресс-службу Генсуда Евросоюза, на днях санкции, с помощью которых заморожены активы семьи Януковичей, были отменены соответствующим судебным решением.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине члены СНБО объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. Больше подробностей — в нашем материале.



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Источник: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2997649777147355
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