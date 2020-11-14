На Банковой пройдет совещание с мэрами из-за отказа вводить карантин – СМИ

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Татьяна Лозовенко
В Офисе президента Украины проведут совещание с мэрами городов из-за отказа вводить карантин выходного дня в некоторых частях страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Мероприятие может пройти уже в ближайшие дни.
Фото: из открытых источников
В совещании примут участие главы городов, которые отказались выполнять распоряжение правительства. Как заявил источник агентства, встреча запланирована на сегодня-завтра.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава Черкасс не будет вводить карантин. Он отметил, что проблемы с количеством тестов и оборудований в стране нельзя решать за счет предпринимателей, которые пострадают из-за такой меры. Недавно на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить карантин выходного дня. Документ собрал необходимое количество подписей. Автор рассказывает о возможных последствиях карантина выходного дня — дефиците рабочих мест, отсутствии поступлений в бюджет, оплаты аренд площадей и коммунальных услуг юридическими лицами и т.д. Документ заканчивается категорическим требованием не вводить карантин на выходные.
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