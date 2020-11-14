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Главная Новости Политика внутренняя политика На Банковой пройдет совещание с мэрами из-за отказа вводить карантин – СМИ
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На Банковой пройдет совещание с мэрами из-за отказа вводить карантин – СМИ

В совещании примут участие главы городов, которые отказались выполнять распоряжение правительства

сегодня, 19:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Офисе президента Украины проведут совещание с мэрами городов из-за отказа вводить карантин выходного дня в некоторых частях страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Мероприятие может пройти уже в ближайшие дни.

На Банковой пройдет совещание с мэрами из-за отказа вводить карантин – СМИ

Фото: из открытых источников

В совещании примут участие главы городов, которые отказались выполнять распоряжение правительства. Как заявил источник агентства, встреча запланирована на сегодня-завтра.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава Черкасс не будет вводить карантин. Он отметил, что проблемы с количеством тестов и оборудований в стране нельзя решать за счет предпринимателей, которые пострадают из-за такой меры.  Недавно на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить карантин выходного дня. Документ собрал необходимое количество подписей. Автор рассказывает о возможных последствиях карантина выходного дня — дефиците рабочих мест, отсутствии поступлений в бюджет, оплаты аренд площадей и коммунальных услуг юридическими лицами и т.д. Документ заканчивается категорическим требованием не вводить карантин на выходные.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/zelenskogo-planiruyut-soveshchanie-merami-1605365186.html
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