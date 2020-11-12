На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня"

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием отманить карантин выходного дня. Обращение, инициированное 10 ноября некой Егоровой Катериной ссылается на гарантии государства перед гражданами страны, в частности о том, что каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом; право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает, или на который свободно соглашается; о том, что государство создает условия для полного осуществления гражданами права на труд, а они в свою очередь имеют право на социальную защиту и т.д.

Далее автор рассказывает о возможных последствиях карантина выходного дня — о дефиците рабочих мест, отсутствии поступлений в бюджет, оплаты аренд площадей и коммунальных услуг юридическими лицами и т.д.

Петиция заканчивается категорическим требованием не вводить карантин выходного дня:

"Учитывая вышесказанное, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют:

1. Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить! 2. Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени. 3. При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти. 4. Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики".





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