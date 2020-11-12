kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15979.63

ETH/USD

458.67

LTC/USD

58.81

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня"
commentss НОВОСТИ Все новости

На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня"

На 16.00 сегодняшнего дня петицию подписали более 10 тысяч человек. Для того чтобы она была рассмотрена руководством страны, нужно набрать еще 15 тысяч подписей

сегодня, 16:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием отманить карантин выходного дня. Обращение, инициированное 10 ноября некой Егоровой Катериной ссылается на гарантии государства перед гражданами страны,  в частности о том, что каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом; право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает, или на который свободно соглашается; о том, что государство создает условия для полного осуществления гражданами права на труд, а они в свою очередь имеют право на социальную защиту и т.д.

На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня"

Далее автор рассказывает о возможных последствиях карантина выходного дня — о дефиците рабочих мест, отсутствии поступлений в бюджет, оплаты аренд площадей и коммунальных услуг юридическими лицами и т.д.

Петиция заканчивается категорическим требованием не вводить карантин выходного дня:

"Учитывая вышесказанное, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют:

1. Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!

2. Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

3. При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти.

4. Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики".

На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить ”карантин выходного дня” - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что у Украины есть все шансы получить статус кандидата в членство ЕС в 2027 году.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/108562
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ