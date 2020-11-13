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Карантин выходного дня: еще один областной центр отказался подчиняться правительству

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что карантина выходного дня в городе не будет

сегодня, 12:07
Автор:

Владимир Лавский

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости вводить такой карантин, сообщает местное издание 18000.com.ua.

Карантин выходного дня: еще один областной центр отказался подчиняться правительству

"Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 тысяч жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койкоместами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня", — отметил Бондаренко.

Поддержал позицию мэра и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР Всеволод Кульчиковский, отметив, что, по его мнению, с медицинской точки зрения такой карантин не является эффективным.

"С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения", — рассказал главный медик Черкасс.

В то же время член исполнительного комитета Сергей Амброс заметил, что решение о невнедрении карантина должен принимать комиссия ТЭБ и ЧС.

Как следствие, во время исполкома состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором проголосовали за невнедрение карантина выходного дня на территории города Черкассы.

Ранее стало известно, что во Львове, Одессе и Ровно также отказались от карантина выходного дня.

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, как будет работать общественный транспорт во время карантина выходного дня. 


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Источник: https://18000.com.ua/strichka-novin/u-cherkasax-ne-vprovadzhuvatimut-karantin-vixidnogo-dnya/
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