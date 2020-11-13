Карантин выходного дня: еще один областной центр отказался подчиняться правительству

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости вводить такой карантин, сообщает местное издание 18000.com.ua.

"Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 тысяч жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койкоместами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня", — отметил Бондаренко.

Поддержал позицию мэра и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР Всеволод Кульчиковский, отметив, что, по его мнению, с медицинской точки зрения такой карантин не является эффективным.

"С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения", — рассказал главный медик Черкасс.

В то же время член исполнительного комитета Сергей Амброс заметил, что решение о невнедрении карантина должен принимать комиссия ТЭБ и ЧС.

Как следствие, во время исполкома состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором проголосовали за невнедрение карантина выходного дня на территории города Черкассы.

Ранее стало известно, что во Львове, Одессе и Ровно также отказались от карантина выходного дня.

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, как будет работать общественный транспорт во время карантина выходного дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!