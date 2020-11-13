Карантин выходного дня: еще один областной центр отказался подчиняться правительству

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Владимир Лавский
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости вводить такой карантин, сообщает местное издание 18000.com.ua.
Поддержал позицию мэра и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР Всеволод Кульчиковский, отметив, что, по его мнению, с медицинской точки зрения такой карантин не является эффективным.
В то же время член исполнительного комитета Сергей Амброс заметил, что решение о невнедрении карантина должен принимать комиссия ТЭБ и ЧС.
Как следствие, во время исполкома состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором проголосовали за невнедрение карантина выходного дня на территории города Черкассы.
Ранее стало известно, что во Львове, Одессе и Ровно также отказались от карантина выходного дня.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, как будет работать общественный транспорт во время карантина выходного дня.
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