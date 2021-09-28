«Мы чуть-чуть задерживаемся»: Арахамия рассказал, когда стоит ждать переформатирования Кабмина

В первых числах октября стоит ждать переформатирования Кабмина. В правительстве некоторых министры будут отправлены в отставку и на их место придут новые люди. В первой декаде октября парламент закроет этот вопрос. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил лидер "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Давид Арахамия Фото: Украинская правда

По его словам, он же ранее делал анонс, что кадровые изменения в правительстве стоит ждать к концу сентября. Консультации продолжаются. Поэтому с решением пока что немного затянулось и уже предметно можно будет сказать, кто в Кабмине будет заменен в первой декаде октября. Окончательное решение по претендентам на министерские портфели будет принято на расширенном совещании "Слуги народа" в Трускавце. По возвращению из Трускавца фамилии кандидатов на министерские должности будут называться открыто. Нардеп отметил, что в Трускавце будут обсуждаться много вопросов. Ротации в правительстве станет одним из обсуждаемых.

В то же время Давид Арахамия отметил, что ротации глав комитетов Верховной Рады проводить не планируют. По этому вопросу даже нет дискуссии. Люди останутся на своих местах.

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