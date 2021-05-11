Участие жителей ОРДЛО в выборах в России: что и кому это даст

Жители оккупированного Донбасса, принявшие российское гражданство, смогут участвовать в выборах в России. Что это значит? Можно ли будет привлечь РФ к ответственности за такой шаг? Дает ли это возможность признать выборы в Госдуму, намеченные на осень, нелегитимными? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Российское гражданство. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

" Типичный инструмент гибридной агрессии"

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает, что выдача паспортов гражданам соседнего государства, в котором официально разрешено только одно гражданство, является типичным инструментом гибридной агрессии. А если учесть, что между этими государствами уже 7 лет идет необъявленная война, становится очевидным деструктивный умысел России.

"Необходимо только определиться, против кого эти действия направлены, — отмечает эксперт. — Существует несколько версий того, почему РФ так активно выдаёт свои паспорта жителям временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Первая – чтоб успокоить жителей т.н. "Л-ДНР" и осуществить или имитировать их "возвращение в родную гавань", которого так давно ждут в непризнанных республиках. Вторая – чтоб обосновать своё право на проведение на территории соседнего независимого государства военных операций (миротворческой или принуждения к миру), прикрываясь заявлениями о необходимости защиты своих граждан. Третье – использовать новоиспеченных "россиян" для решения внутренних проблем".

По словам Александра Курбана, в Украине и среди наших союзников на Западе долгое время считали, что кремлевское руководство, прежде всего, ориентируется на первые две причины — и готовится к большой войне с Украиной. Но, по факту, всё выглядит не так страшно и где-то даже комично, считает эксперт.

"Активная фаза раздачи паспортов началась в конце прошлого года и совпала с началом подготовки к очередным выборам в РФ, которые пройдут осенью этого 2021-го. Рейтинг провластных сил падает, голоса в их поддержку отыскать в середине страны уже достаточно проблематично. А тут, под боком, несколько миллионов потенциальных, лояльных по отношению к Путину избирателей. Вот и решила кремлевская клика поправить дела в середине своей страны, а заодно и заложить мину замедленного действия на будущее. Если оно, конечно, будет у РФ, что весьма сомнительно, исходя из нынешних реалий", — размышляет эксперт.

Он обращает внимания, что подобные действия не является российским ноу-хау. Например, по такой же схеме пытаются решить свои электоральные проблемы провластные силы в Венгрии, используя мощную диаспору этнических венгров в Закарпатье. Точнее — пытались решить.

"Как у них это получилось — и насколько им это помогло, пока непонятно, — говорит Александр Курбан. — Но граждане Украины, получившие венгерские паспорта (а таких набралось аж 94 тысячи), от такого маневра ничего не выиграли. Полноправными гражданами страны-члена ЕС они так и не стали, потому как помимо паспорта необходимо было выполнить ещё целый ряд достаточно сложных формальностей".

В РФ, осуществляя свой манёвр с паспортами на оккупированной части Донбасса, особенно не напрягаются с придумыванием формальностей в блокировании прав новых граждан. Их просто игнорируют, подчеркивает эксперт.

Александр Курбан резюмирует: "Дальше сработает вечный как история человечества закон – предателей никто не любит. В этом жители ОРДЛО уже успели убедиться, особенно те, кто за последние семь лет мигрировали в РФ в поисках лучшей жизни. Для РФ вопрос в легитимности выборов с таким солидным "донбасским вбросом", как таковой не стоит. Главный принцип российского правосудия, известная поговорка – закон как дышло, куда повернул туда и вышло. Оппозиция, конечно, будет протестовать, Запад в очередной раз выразит озабоченность. Но это уже мелочи по сравнению с парой миллионов голосов, которые укрепят путинский режим и продлят еще на какое-то время его существование".

"Причиной для непризнания выборов в Госдуму это не станет"

У руководителя Института интеграции Донбасса Сергея Стуканова не вызывает удивления намерение России использовать жителей ОРДЛО, которым были выданы паспорта РФ, в выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Эксперт поясняет: "Паспортизация проводится с целью ползучей аннексии этих территорий. Поэтому привлечение незаконно обращенных граждан РФ к выборам является ожидаемым шагом. Тем более, что оккупированные территории станут полем для широких манипуляций, и позволят правящей партии нарисовать себе сотни тысяч голосов. Во-первых, никто точно не знает, сколько выдано паспортов. Во-вторых, на оккупированные территории, безусловно, не приедет ни один иностранный наблюдатель, поэтому это открывает для РФ все возможности для подтасовок".

Что касается последствий этого решения для РФ, то Сергей Стуканов думает, что Россия ничем особенно не рискует. Ведь она, даже если не считать Донбасс, и так планирует нарушать международное право, проводя выборы в оккупированных Крыму и Севастополе.

"Собственно говоря, во время предыдущих выборов в Государственную Думу (2016) это уже было сделано, — напоминает эксперт. — Тогда от Крыма и Севастополя было выбрано несколько "депутатов" в Госдуму. Европейский Союз и другие страны, конечно, не посылали в Крым наблюдателей. Проведение выборов в Крыму и Севастополе получило осуждение со стороны ЕС, США и других стран. Было отмечено, что они не признают депутатов, избранных от этих территорий. Однако в целом результаты выборов в Госдуму были признаны миром. Поэтому, не думаю, что на этот раз что-то кардинально изменится".

Сергей Стуканов уверен, что привлечение к выборам жителей ОРДЛО получит отдельное внимание международного сообщества, это решение будет осуждено на словах. Но в целом, реакция не будет отличаться от той, которую мы наблюдали пять лет назад.

"Причиной для непризнания выборов в Госдуму в целом это не станет, — прогнозирует эксперт. — Хотя я, безусловно, вижу в этом ошибку ЕС и США. В случае, если бы они действовали жестче и решительнее в таких вопросах и четко заявили, что не признают ни одного депутата РФ за нарушения суверенитета Украины, то цена подобных действий для РФ была бы значительно большей".

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