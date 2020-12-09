Молодой и богатый: какие доходы у сына Натальи Королевской

Новоизбранный депутат Краматорского горсовета Ростислав Солод задекларировал 185 000 единиц криптовалюты Monero. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Наталья Королевская и ее сын Ростислав Солод. Коллаж: Радио Свобода

Такое количество криптовалюта оценивается в 23,7 млн долларов. В особенностях декларации 19-летнего Солода указано, что его активы в более чем десять раз превышают доходы всей семьи.

Интересно то, что владельцем такой значительной суммы сын народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода стал еще в 2015 году. На тот момент ему было всего 14.

Кроме этого, в декларации Ростислава Солода указаны квартира в Киеве (как собственность отца), офис и три земельных участка в Луганске, общей площадью 2045 кв.м (как собственность матери). Также юноша сообщает о двух легковых автомобилях, находящихся в пользовании членов семьи. Общая сумма только наличных средств, о которых отчитывается Солод, превышает 5 млн долларов.

"Но даже если Солод то скрыл в декларации, то может не переживать. Максимум, что ему светит — это смешной штраф или ограничение свободы, то есть проживание в общежитии", — комментируют в Центре противодействия коррупции.

В частности, специалисты ЦПК отмечают, что мать Ростислава Наталья Королевская была одной из тех, кто отдал голос за смягчение наказания насчет вранья в декларациях.

Напомним, что 19-летний Ростислав Солод вошел в депутатский состав Краматорского городского совета после местных выборов этого года. Баллотируясь от партии "ОПЗЖ", Солод стал самым молодым из кандидатов этой политической силы на гонках 25 октября 2020-го.

Впрочем, нардепы заботятся не только о собственном финансовом благополучии. Как ранее информировали "Комментарии", в начале декабря парламент поддержал увеличение зарплат помощников депутатов вдвое.

Кроме этого, портал сообщал, что суд обязал генпрокурора Венедиктову открыть уголовное дело против нескольких скандальных нардепов.

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