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Венедиктова откроет уголовные дела против нардепов

Руководительница прокуратуры Ирина Венедиктова проверит деятельность нескольких скандальных народных депутатов

сегодня, 12:18
Автор:

Вечканова Елена

Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обязали возбудить уголовные дела против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача. О таком решении Печерского районного суда сообщает Центр Противодействия Коррупции (далее — ЦПК).

Венедиктова откроет уголовные дела против нардепов

Александр Дубинский и Андрей Деркач. Фото: УНИАН

Проверку проведут относительно возможного совершения нардепами государственной измены. Обращение о вероятных преступных действиях Дубинского и Деркача поступило в Офис Генерального прокурора еще в октябре.

Специалисты ЦПК обвиняют нардепов в препятствовании развитию стратегических отношений Украины и Соединенных Штатов Америки. В частности, это касается безосновательных обвинений новоизбранного президента США Джо Байдена (тогда — еще кандидата в президенты) в международной коррупции. В информации, предоставленной нардепами, также фигурировали несколько украинских общественных организаций. Кроме того, Дубинский и Деркач были непосредственными инициаторами создания специальной временной следственной комиссии в Верховной Раде для работы в этом направлении.

В начале ноября стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась открыть уголовные дела в отношении нардепов. Такое решение было объяснено тем, что ГПК якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления". Впрочем, специалисты Центра утверждали, что они обнародовали конкретные фактические данные, которых вполне достаточно, чтобы начать следствие. Именно поэтому отказ Венедиктовой было обжаловано в суде.

Сейчас Ирина Венедиктова обязана начать проверку предоставленной информации о Дубинского и Деркача. Такое решение принял Печерский районный суд.

"Все сосредоточено в руках Генпрокурора, которая сейчас, к сожалению, руководствуется не требованиями законодательства, а лишь выборочной политической целесообразностью. Но есть решение суда. Теперь Венедиктова обязана возбудить производство, поскольку невыполнение решения суда является преступлением", — отмечает юрист ГПК Денис Свириденко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что НАБУ публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрытии коррупционеров и давления на следствие.

Кроме того, портал стало известно, что на днях после очередного заседания суда по убийству российского оппозиционного журналиста Павла Шеремета возле дома Венедиктовой было оставлено отрубленную голову свиньи в парике.


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Источник: https://antac.org.ua/news/sud-zobov-iazav-venediktovu-vidkryty-kryminal-ni-spravy-shchodo-dubins-koho-i-derkacha/
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