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Нардепы в два раза подняли зарплаты своим помощникам

Инициаторами законопроекта стали нардепы фракций Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ

сегодня, 23:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня в парламенте положительно рассмотрели  постановление № 4449 "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (относительно оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в декабре 2020 года).

Нардепы в два раза подняли зарплаты своим помощникам

Таким образом народные избранники  на некоторое время на 50 процентов увеличили месячный фонд заработной платы своим помощникам. Уже в этом месяце каждый нардеп получит бюджет для денежного содержания подчиненным в размере пятидесяти прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо двадцати пяти. Произведя несложные математические расчеты, можно посчитать, что за декабрь помощники одного народного депутату в общей сумме получат 105 100 грн. Если же нардеп беден на таковых – у него только один помощник, ему в особенности повезет – его предновогодняя зарплата составит ровно вышеуказанную сумму.

Интересен еще один факт — что проект постановления был рассмотрен спустя день после его поступления в Верховную Раду.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Шмыгаль рассказал о достижениях и ошибках этого правительства. По его словам, 8 месяцев небольшое время для того, чтобы подвести итоги. 

Кроме того, портал писал о том, что Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента. В Раде нардепы от фракции "Слуга народа" и глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий прямо во время работы парламента устроили фотосессию. Спикер обратился к ним с просьбой прекратить и идти работать.



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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8468
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