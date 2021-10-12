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Загородний: Чтобы отвлечь внимание от оффшорного скандала, власть придумала уголовное дело против Медведчука

По словам народного депутата, власть боится ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука, в частности

сегодня, 13:27
Автор:

Станислав Молчанов








После появления расследования об оффшорах высокопоставленных лиц со всего мира, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского, украинская власть решила возбудить новое дело против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, чтобы отвлечь внимание от оффшорного скандала. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний в эфире телеканала "Перший незалежний". 

Загородний: Чтобы отвлечь внимание от оффшорного скандала, власть придумала уголовное дело против Медведчука

Юрий Загородний - фото из открытых источников

"Мне кажется, что власть пытается отвлечь внимание всего украинского общества от офшорного скандала "Офшор 95", потому что прятанье денег в офшорах ‒ это неуплата налогов. Для того чтобы отвлечь внимание, они снова придумали ход ‒ давайте будем говорить о Медведчуке. Медведчук ‒ враг Украины, по их мнению, вот пусть вся Украина думает, что он таки врагом является, а украинская власть, которая не уплачивала налоги, хорошая, добрая.  Потому что она априори не может ничего сделать плохого", ‒ сказал Загородний

"Я в очередной раз хочу повторить то, что было сказано с трибуны Верховной Рады 6 октября этого года, на этой пленарной неделе: украинская власть создает новую форму управления государством, которую еще никто не знает и которой не видел мир, – президентскую монархию, уничтожая все другие ветви власти и пытается все сосредоточить в своих руках, чтобы контролировать все, что происходит в нашей стране. А чтобы отвлекать внимание от своих действий, они будут стараться переключать внимание общества на других людей, как сейчас делают с Виктором Медведчуком, как делают, записывая во враги ОПЗЖ ‒ ту политическую силу, которая отстаивает интересы народа", ‒ отметил нардеп.

Загородний добавил, что власть боится Виктора Медведчука и "Оппозиционную платформу — За жизнь".

"Они боятся Виктора Медведчука и нашу политическую силу, из-за чего они и начали бороться с оппозицией. Кто думает не так, как они, тех они сразу записывают во враги", ‒ подчеркнул нардеп. 



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