logo

BTC/USD

48399.82

ETH/USD

4031.58

LTC/USD

158.03

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук: Я- противник майданов и революций. Люди избрали власть - пусть принимают решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук: Я- противник майданов и революций. Люди избрали власть - пусть принимают решение

По словам Виктора Медведчука, власть не хочет принимать соответствующие решения по газу из-за своих политических амбиций

сегодня, 19:00
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что выступает против проведения революций в стране, потому что действующую власть выбирали украинцы и, согласно Конституции, должны терпеть свой выбор, а уже после — принимать решения. Такое мнение нардеп озвучил в эфире телеканала UkrLive.

Медведчук: Я- противник майданов и революций. Люди избрали власть - пусть принимают решение

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Люди должны сами понять, по чем им покупать газ: по 8, 10, 13 тыс. за куб или по 3,5 или 4 тыс. А мы говорим о том, что мы можем сделать, чтобы газ стоил 3,5 тыс. за тысячу кубов и не больше. Мы это говорили три года назад, четыре года назад, два года. И говорим сегодня: мы можем это сделать, наша команда готова к этому", — отметил нардеп.

По словам Виктора Медведчука, действующая власть не хочет принимать соответствующие решения по газу из-за своих политически мотивированных амбиций. 

"Можно обсуждать на ваших шоу в интервью с отдельными политиками, что угодно и сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Когда это люди поймут, они дадут оценку этой власти. Но люди сами должны дать оценку власти. Я — категорический противник майданов, революций и всего остального. Люди избрали эту власть — пусть терпят, пусть ждут. Когда дождутся, пусть примут другое решение", — подытожил депутат.

 Напомним, что Комментарии информировали о том, что глава политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что его партия готова вести переговоры и с Россией, и с представителями ОРДЛО ради достижения мира в Украине. По словам Виктора Медведчука, говорить о мирном урегулировании ситуации на Донбассе нужно и с представителями ОРДЛО, а Россию попросить оказать содействие в этих переговорах. Как подчеркнул нардеп, ОПЗЖ выступает за проведение прямого диалога с Донецком, Луганском и Москвой ради мира.

Также "Комментарии" сообщали о том, что действующую украинскую власть надо привлечь к ответственности за недопуск лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука к депутатской деятельности, об этом заявил нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. По его мнению, произошла ситуация, при которой власть лишила оппозицию одного голоса в парламенте и циничным, преступным образом препятствует государственному деятелю выполнение своих полномочий. Он подчеркнул, что сотрудникам ГБР, прокуратуры и суда не лишним было вы вспомнить об уголовной ответственности за препятствование законной деятельности депутата. Ренат Кузьмин добавил, что рекомендовал бы адвокатам Виктора Медведчука обратить на это внимание, и порекомендовал бы и самому Медведчуку потребовать от украинской власти, потребовать от генерального прокурора, от следователя ГБР разрешение на участие в парламентских сессиях и личного голосования. И такой отказ должен быть обжалован в судебном порядке, если такой последует и кто откажет ему в этом, должен будет сесть на скамью подсудимых за препятствование законной деятельности депутата.

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-ya-protivnik-maydanov-i-revolyuciy-lyudi-izbrali-vlast-pust-terpyat-i-prinimayut-reshenie-599984.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!