Медведчук: Я- противник майданов и революций. Люди избрали власть - пусть принимают решение

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что выступает против проведения революций в стране, потому что действующую власть выбирали украинцы и, согласно Конституции, должны терпеть свой выбор, а уже после — принимать решения. Такое мнение нардеп озвучил в эфире телеканала UkrLive.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Люди должны сами понять, по чем им покупать газ: по 8, 10, 13 тыс. за куб или по 3,5 или 4 тыс. А мы говорим о том, что мы можем сделать, чтобы газ стоил 3,5 тыс. за тысячу кубов и не больше. Мы это говорили три года назад, четыре года назад, два года. И говорим сегодня: мы можем это сделать, наша команда готова к этому", — отметил нардеп.

По словам Виктора Медведчука, действующая власть не хочет принимать соответствующие решения по газу из-за своих политически мотивированных амбиций.

"Можно обсуждать на ваших шоу в интервью с отдельными политиками, что угодно и сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Когда это люди поймут, они дадут оценку этой власти. Но люди сами должны дать оценку власти. Я — категорический противник майданов, революций и всего остального. Люди избрали эту власть — пусть терпят, пусть ждут. Когда дождутся, пусть примут другое решение", — подытожил депутат.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что глава политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что его партия готова вести переговоры и с Россией, и с представителями ОРДЛО ради достижения мира в Украине. По словам Виктора Медведчука, говорить о мирном урегулировании ситуации на Донбассе нужно и с представителями ОРДЛО, а Россию попросить оказать содействие в этих переговорах. Как подчеркнул нардеп, ОПЗЖ выступает за проведение прямого диалога с Донецком, Луганском и Москвой ради мира.

Также "Комментарии" сообщали о том, что действующую украинскую власть надо привлечь к ответственности за недопуск лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука к депутатской деятельности, об этом заявил нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. По его мнению, произошла ситуация, при которой власть лишила оппозицию одного голоса в парламенте и циничным, преступным образом препятствует государственному деятелю выполнение своих полномочий. Он подчеркнул, что сотрудникам ГБР, прокуратуры и суда не лишним было вы вспомнить об уголовной ответственности за препятствование законной деятельности депутата. Ренат Кузьмин добавил, что рекомендовал бы адвокатам Виктора Медведчука обратить на это внимание, и порекомендовал бы и самому Медведчуку потребовать от украинской власти, потребовать от генерального прокурора, от следователя ГБР разрешение на участие в парламентских сессиях и личного голосования. И такой отказ должен быть обжалован в судебном порядке, если такой последует и кто откажет ему в этом, должен будет сесть на скамью подсудимых за препятствование законной деятельности депутата.

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