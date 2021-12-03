Ради мира в Украине ОПЗЖ готова вести переговоры и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, - Медведчук

Глава политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что его партия готова вести переговоры и с Россией, и с представителями ОРДЛО ради достижения мира в Украине. Об этом сообщает сайт телеканала "112".

Виктор Медведчук. Фото: сайт ОПЗЖ

"Восстановить мир на Донбассе в Украине невозможно без того или иного влияния России. Когда власти говорят, что нужен диалог с Россией, они недоговаривают — нужен диалог еще с Донецком и Луганском. Потому что с Россией нужно обсуждать российско-украинские отношения, восстановление экономических отношений, восстановление других вопросов, которые сейчас находятся в глухом углу непонимания и вреда в большей степени причиняется сегодня Украине", — отмечает нардеп.

По словам Виктора Медведчука, говорить о мирном урегулировании ситуации на Донбассе нужно и с представителями ОРДЛО, а Россию попросить оказать содействие в этих переговорах.

"Дальше — выполнение Минских соглашений. О чем говорят все — и вчера, и сегодня, и даже на последней встречи министров иностранных дел и Госдепа в лице Блинкена. Еще раз американская сторона повторила и заявила, что Минские соглашения должны выполняться, так как это единственный путь мирного урегулирования", — отмечает Виктор Медведчук.

Как подчеркнул нардеп, ОПЗЖ выступает за проведение прямого диалога с Донецком, Луганском и Москвой ради мира.

"Потому что это главная проблема, которая требует разрешения. Надо объединить все политические силы, в независимости от того цвета, которым они пользуются, или бренды, которыми сегодня украшены политические силы у нас в стране. Да, ради мира надо сделать всё — в том числе, и диалог с Россией, диалог с Донецком и Луганском", — подытожил нардеп.

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