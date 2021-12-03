logo

BTC/USD

55141.79

ETH/USD

4354.13

LTC/USD

193.90

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Ради мира в Украине ОПЗЖ готова вести переговоры и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, - Медведчук
commentss НОВОСТИ Все новости

Ради мира в Украине ОПЗЖ готова вести переговоры и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, - Медведчук

Медведчук отметил, что Минские соглашения должны выполняться, так как это единственный путь мирного урегулирования

сегодня, 17:15
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Глава политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что его партия готова вести переговоры и с Россией, и с представителями ОРДЛО ради достижения мира в Украине. Об этом сообщает сайт телеканала "112".

Ради мира в Украине ОПЗЖ готова вести переговоры и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, - Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: сайт ОПЗЖ

"Восстановить мир на Донбассе в Украине невозможно без того  или иного влияния России. Когда власти  говорят, что нужен диалог с Россией, они недоговаривают — нужен диалог еще с Донецком и Луганском. Потому что с Россией нужно обсуждать российско-украинские отношения, восстановление экономических отношений, восстановление других вопросов, которые сейчас находятся в глухом углу непонимания и вреда в большей степени причиняется сегодня Украине", — отмечает нардеп.

По словам Виктора Медведчука, говорить о мирном урегулировании ситуации на Донбассе нужно и с представителями ОРДЛО, а Россию попросить оказать содействие в этих переговорах. 

"Дальше — выполнение Минских соглашений. О чем говорят все — и вчера, и сегодня, и даже на последней встречи министров иностранных дел и Госдепа в лице Блинкена. Еще раз американская сторона повторила и заявила, что Минские соглашения должны выполняться, так как это единственный путь мирного урегулирования", — отмечает Виктор Медведчук. 

Как подчеркнул нардеп, ОПЗЖ выступает за проведение прямого диалога с Донецком, Луганском и Москвой ради мира.

"Потому что это главная проблема, которая требует разрешения. Надо объединить все политические силы, в независимости от того цвета, которым они пользуются, или бренды, которыми сегодня украшены политические силы у нас в стране. Да, ради мира надо сделать всё — в том числе, и диалог с Россией, диалог с Донецком и Луганском", — подытожил нардеп. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/opzzh-gotova-vesti-peregovory-i-s-doneckom-i-s-luganskom-i-s-moskvoy-radi-mira-v-ukraine-medvedchuk-599963.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!