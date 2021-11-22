Кузьмин: власть должна ответить за недопуск Медведчука к депутатской деятельности

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Станислав Молчанов
Действующую украинскую власть надо привлечь к ответственности за недопуск лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука к депутатской деятельности. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Ренат Кузьмин. Фото из открытых источников
Кузьмин напомнил, что по Конституции народный депутат обязан лично голосовать в парламенте.
По его мнению, произошла ситуация, при которой власть лишила оппозицию одного голоса в парламенте и циничным, преступным образом препятствует государственному деятелю выполнение своих полномочий.
Он подчеркнул, что сотрудникам ГБР, прокуратуры и суда не лишним было вы вспомнить об уголовной ответственности за препятствование законной деятельности депутата. Ренат Кузьмин добавил, что рекомендовал бы адвокатам Виктора Медведчука обратить на это внимание, и порекомендовал бы и самому Медведчуку потребовать от украинской власти, потребовать от генерального прокурора, от следователя ГБР разрешение на участие в парламентских сессиях и личного голосования. И такой отказ должен быть обжалован в судебном порядке, если такой последует и кто откажет ему в этом, должен будет сесть на скамью подсудимых за препятствование законной деятельности депутата.
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