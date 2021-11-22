Кузьмин: власть должна ответить за недопуск Медведчука к депутатской деятельности

Действующую украинскую власть надо привлечь к ответственности за недопуск лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука к депутатской деятельности. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Ренат Кузьмин. Фото из открытых источников

"Действующая украинская власть ведь не просто репрессирует лидера оппозиции. По закону, Медведчук является государственным деятелем, это прямая норма закона. Медведчук, как народный депутат, как руководитель стратегического совета парламентской партии, является государственным деятелем, и любое препятствование деятельности вот такого народного депутата является преступлением", – сказал политик.

Кузьмин напомнил, что по Конституции народный депутат обязан лично голосовать в парламенте.

"Кроме того, согласно Конституции, народный депутат Украины обязан, это не право его, а обязанность, вы чувствуете разницу, не право, а обязанность, лично голосовать в парламенте, выражая волю своих избирателей. Кроме того, Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за препятствование в роботе народного депутата. Смотрите, что сделала эта самая власть – "Слуги народа" – руками прокуратуры ГБР и суда, они добились для Медведчука домашнего ареста. И вот государственный политический деятель сидит дома, не выполняя конституционную обязанность представлять интересы избирателей в парламенте личным голосованием", – сказал парламентарий.

По его мнению, произошла ситуация, при которой власть лишила оппозицию одного голоса в парламенте и циничным, преступным образом препятствует государственному деятелю выполнение своих полномочий.

"Теперь скажите, а если бы Медведчуку избрали, ну, к примеру, ночной домашний арест, или там залог какой-то. Чем это бы отличалось от круглосуточного домашнего ареста? Только тем, что при ночном домашнем аресте Медведчук обязан был бы ночевать дома, но работать днем в парламенте он просто обязан был бы, его лишили этого права", – отметил Ренат Кузьмин.

Он подчеркнул, что сотрудникам ГБР, прокуратуры и суда не лишним было вы вспомнить об уголовной ответственности за препятствование законной деятельности депутата. Ренат Кузьмин добавил, что рекомендовал бы адвокатам Виктора Медведчука обратить на это внимание, и порекомендовал бы и самому Медведчуку потребовать от украинской власти, потребовать от генерального прокурора, от следователя ГБР разрешение на участие в парламентских сессиях и личного голосования. И такой отказ должен быть обжалован в судебном порядке, если такой последует и кто откажет ему в этом, должен будет сесть на скамью подсудимых за препятствование законной деятельности депутата.

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