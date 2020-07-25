Медведчук выбрал оригинальный способ коммуникации с избирателями, - эксперт

Книга племянницы Дональда Трампа о своем знаменитом дяде – это средство политической коммуникации, она наделала шуму еще до выхода. Об этом пишет на сайте "Корреспондент" журналист Николай Васильковский. Он обращает внимание на то, что, по данным RealClearpolitics действующий президент США с рейтингом 40,7 % отстает от своего конкурента Джо Байдена, у которого 49,3 %.



Васильковский рассказывает о наиболее успешных примерах политической коммуникации в истории, среди которых радиопрограмма "Беседы у камина" Франклина Рузвельта, теледебаты Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, использование социальных сетей в предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Он приводит пример того, как Франклин Рузвельт в 30-е годы запустил радиопрограмму "Беседы у камина". Он обсуждал в эфире экономические и политические проблемы, и даже советовался с американцами касательно того или иного решения.

Васильковский отмечает, что украинские топ-политики тоже имеют свои фирменные способы коммуникации. Он приводит пример Владимира Зеленского, который старается общаться с гражданами с помощью видео-обращений. "Хотя злые языки поясняют, что Зеленский просто боится общаться с журналистами, потому что за год на посту так и не разобрался, чем живет Украина и как решать наболевшие проблемы", - пишет он.

В качестве еще одного примера Васильковский выбрал главного оппозиционера Виктора Медведчука, который в качестве политической коммуникации использует такой инструмент как открытое письмо.

"Интересный инструмент коммуникации предложил Виктор Медведчук. Его открытые письма – это инструмент, позволяющий вовлечь простого украинца в дискуссию с президентом Владимиром Зеленским, – пишет журналист. – Фактически главный оппозиционер публично задает президенту вопросы, которые волнуют всех адекватных украинцев – почему продолжается война на Донбассе, хотя на выборах Зеленский обещал "просто перестать стрелять", почему власть повышает коммунальные тарифы, хотя обещали снизить. Почему русскоязычный Зеленский продолжает насильственно насаждать украинский язык, ущемляя права тех, кто говорит на русском?".

По словам Васильковского, "в конечном итоге, Медведчук подводит миллионы простых украинцев к выводу – а зачем поменяли Порошенко (Петр Порошенко – пятый президент Украины)на Зеленского, если нет никакой разницы?"

Что касается Порошенко, то, по словам Васильковского, экс-президент "лепит" себе образ "народного трибуна" и "настоящего патриота".

"Вот зачем эта массовка, изображающая сторонников, пламенные речи под ГБР и громогласный пафос. Митинги, волнующиеся народные массы и Порошенко, потрясающий кулаками и бьющий себя в грудь с импровизированной трибуны", – поясняет автор.

Не обошелвниманием Васильковский и Юлию Тимошенко, которая, по его словам, в последнее время зачастила на ток-шоу, где исполняет пламенные монологи в стиле "душа болит за украинский народ".

Напомним, что Давид Жвания (экс-нардеп, бывший соратник Петра Порошенко) заявил, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды. Якобы он (Жвания) вместе с главой нашего МИД (Климкиным) участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии "для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза". Эксперты оценили для “Комментариев” эти "откровения" и рассказали, почему они появились именно сейчас.

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