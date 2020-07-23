Жвания vs Порошенко: что стоит за обвинениями в адрес пятого президента

Давид Жвания (экс-нардеп, бывший соратник Петра Порошенко) заявил, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды. Якобы он (Жвания) вместе с главой нашего МИД (Климкиным) участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии "для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза". Эксперты оценили для “Комментариев” эти "откровения" и рассказали, почему они появились именно сейчас.

Прямые обвинения

Доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик усмотрел в происходящем ряд аспектов.

"Нелегко комментировать данное неожиданное и во многом странное заявления известного украинского бизнесмена и политика Давида Жвании. Ведь оно сопряжено с неполнотой информации об обстоятельствах, в которых оно сделано, и одновременно – с избытком появляющихся в связи с ним разнообразных оценочных суждений, – отмечает эксперт. – Поэтому опираться в данном случае могу, главным образом, на свою профессиональную и гражданскую интуицию, а также на исторический опыт".

Прежде всего, Валентин Якушик обращает внимание на контекст, а также жанр и стиль сделанного Давидом Жванией сообщения – лишенного особой эмоциональности чтения с листа напечатанного не очень крупным шрифтом текста.

"Давид Жвания уже довольно давно исчез из поля зрения масс-медиа и коллег, – продолжает эксперт. – Поэтому неизвестно, "в чьём плену" и где всё это время находился этот опытный бизнесмен, активный политический и финансово-экономический лоббист, спонсор и координатор важных политических проектов (в том числе далеко не одной "цветной революции"). Многие из его бывших партнеров и соратников пребывают в относительной тиши "частной жизни" и размеренных хозяйственных процессов, либо же "подвергаются репрессиям" со стороны зарубежных и отчасти украинских судебных и специализированных следственных органов в связи с теми или иными кажущимися этим органам сомнительными и предосудительными действиями".

Также эксперт напоминает, что в фантастически насыщенной невероятными взлетами и зигзагами жизни Давида Жвании были довольно странные события. Особо в данном контексте следует отметить выдвигавшиеся в отношении его политические обвинения в сокрытии реальных обстоятельств внезапного резкого ухудшения здоровья Виктора Ющенко в 2004 году, накануне Оранжевой революции.

"По смыслу Давид Жвания ничего нового не сказал, кроме того, что прозвучали прямые обвинения в адрес неназванного либо германского, либо испанского евробюрократа в получении крупной взятки наличными, – подчеркивает Валентин Якушик. – При этом сама озвученная процедура "вознаграждения за дружбу и солидарность", с учетом западноевропейской специфики, выглядит несколько сомнительной".

Главное же, отмечает эксперт, даже не в конкретных словах, а в общей энергетике выступления.

"С одной стороны, личная энергетика "диктора" не особо впечатляет, – говорит Валентин Якушик. – Ибо похожа на стиль заявлений, которые делались "раскаявшимися" противниками, находившимися в руках "руководствующихся принципами революционной законности следователей и обвинителей" как на подконтрольной центральному правительству территории Украины, так и в удерживаемых сепаратистами регионах страны. С другой же стороны, в выступлении Давида Жвании заложен мощный импульс десакрализации Майдана и связанной с этим постреволюционной и контрреволюционной реставрации".

Доктор политических наук подчеркивает, что после электоральной революции 2019 года наблюдается острое противостояние между силами:

а) квазиреволюционного реванша, возглавляемого "ряженными националистами", сторонниками неоколониальных стратегических решений, которые абортировали антиолигархическую составляющую революции 2013-2014 годов;

б) реальными контрреволюционерами (силы которых представлены такими известными политическими фигурами как Андрей Портнов, Елена Лукаш, Анатолий Шарий и др.), при наличии обширного "промежуточного" общественно-политического слоя в виде "нереволюционного и постреволюционного болота".

"И слова Давида Жвания прямо направлены на усиление контрреволюционного течения", – считает Валентин Якушик.

Есть в заявлении также международный, геополитический аспект, считает эксперт.

"Он свидетельствует о подготовке нового этапа наступления на позиции уже испытавших серьёзные потрясения группировок неолибералов-глобалистов, международных финансовых спекулянтов, – подчеркивает Валентин Якушик. – И их политического крыла в виде представителей, сторонников доминирующих фракций Демократической партии США и на существенно ослабленных, но всё ещё остающихся противников президента Дональда Трампа в рядах Республиканской партии США. Всем им также были не чужды по сути неотроцкистские идеи и практика экспорта революций и "продавливания" смены режима".

“Слив перед выборами”

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук признался, что откровения Жвании его не удивили.

"В конце концов, уже ведь были и "пленки Онищенко", и "пленки Деркача", и другие аналогичные "сливы", призванные дискредитировать пятого президента и его окружение, – напоминает эксперт. – А что по итогу после них? Ничего. Порошенко спокойно себе готовится к местным выборам и раскачке ситуации осенью, а дела против него висят "мертвым грузом". Потому данную информацию я не расцениваю никак. Что, по сути, нового там было сказано? Что Порошенко – коррупционер? Что коррупционерами было его ближайшее окружение? Что коррупция есть и в Европейском Союзе? А разве кого-то это удивляет? Лично меня – нет".

Никита Трачук полагает, что подобный "слив" именно сейчас – это часть определенной стратегии против Порошенко в контексте и преддверии как наших местных выборов, так и американских.

"Другой логики в "сливе" компромата именно сейчас я не вижу, – говорит политолог. – У меня так же, как и у многих, возник закономерный вопрос: "А почему Жвания молчал 6 лет?". При этом я не уверен, что к чему-то это может привести. Будь у "зелёной" власти политическая воля – Порошенко давно уже был бы тем или иным образом наказан. И откровения Жвании стали бы ещё одним аргументом в копилку обвинений против пятого президента".

По мнению Никиты Трачука, уже совершенно очевидно, что в Офисе президента не желают реальной посадки Порошенко, предпочитая либо как-то с ним договориться, либо попытаться его переиграть. Но оставив Порошенко при этом в рамках нашего политического поля, не "выбив" его из игры навсегда.

"Уже прошло почти два месяца лета. И про лозунг "весна придёт – сажать будем" никто давно не вспоминает. И в посадку экс-гаранта при этой власти также никто не верит", – резюмирует политолог.

Бенефициарии Революции

Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар отмечает, что любые заявления, которые мы слышим от бывших соратников пятого президента, имеют много политической составляющей. Но при этом содержат мало фактов и конкретных имен.

"Каждое такое заявление делается с определенной целью и в интересах, каких-то лиц, – говорит Денис Бондар. – По моему глубокому убеждению, если бы Давид Жвания хотел наступления реальных последствий для каждого из тех, кто участвовал в передаче 5 миллионов евро, то было бы оглашено конкретное имя еврочиновника и всех остальных, кто участвовал в этом коррупционном действии".

Реального наступления ответственности по этим заявлениям эксперт не ожидает. Однако уверен, что оппонентами Порошенко заявления, озвученные Жванией, будут раскручиваться – с целью нанести максимальный ущерб репутации среди людей, которые до сегодня верили пятому президенту.

"В информационном пространстве давно гуляет мнение, что революция 2014 года была поддержана олигархами, которым не нравилось ущемление их интересов при Януковиче, – продолжает Денис Бондар. – Жвания своими высказанными косвенно подтверждает, что в первую очередь бенефициарами от революции стали не украинцы, а олигархат. Думаю, каждому украинцу надо взвешенно подойти к переосмыслению того, что происходило в 2014 году, исходя из заявлений Давида Жвании и ему подобных. И понять, кто оказался истинными бенефициарами Революции. По моему скромному мнению – это явно не народ Украины..."

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