"Я тоже в этом участвовал": бывший соратник Порошенко обвинил его преступном захвате власти в 2014 году

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Давид Жвания заявил, что готов предоставить доказательства того, как пятый президент Украины через олигархов и коррупцию победил на выборах после Евромайдана. Об этом он сообщил в видеообращении на YouTube на фоне "ползучего реванша и падения рейтинга Зеленского".

Так, по словам Жвании, во время народного восстания в 2014 году, команда Порошенко подогревала протестные настроения и срывали мирные инициативы тогдашней власти.

"Это преступная группировка, которая совершила преступный переворот и захватила власть исключительно ради собственного обогащения. Я также входил в эту группу", - признается политик.

При этом Жвания добавил, что лично передал через министра иностранных дел Павла Климкина 5 млн евро в Германию для высоко поставленного чиновника, чтобы получить поддержку на президентских выборах в 2014 году от Евросоюза.

Кроме того он отметил, что власть Порошенко - это результат консенсуса олигархических договоренностей.

"Вся борьба Порошенко против олигархов заключалась в противостоянии одному-единственному олигарху - Игорю Коломойскому - который не захотел принимать участия в этой преступной сделке", - заключил Жвания.

Политик подчеркнул, что за время правления своего правления, пятый президент получил более 4 мрд долларов коррупционным путем, и все эти деньги вывел в офшоры.





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