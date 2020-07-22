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Жвания "разоблачил" Порошенко: первым опротестовал скандальное заявление Климкин

Экс-глава МИД Павел Климкин обозначил. что никогда не передавал взяток чиновникам из Евросоюза, как указал экс-нардеп Давид Жвания в своем громком заявлении

сегодня, 19:50
Автор:

Екатерина Белоброва
Жвания "разоблачил" Порошенко: первым опротестовал скандальное заявление Климкин

Министр иностранных дел времен Виктора Януковича Павел Климкин отреагировал на скандальное обращение бывшего нардепа от "БПП" Давида Жвании, который заявил, что в 2014 году сам Жвания передал через Климкина взятку в 5 млн долларов для некоего "высокопосталенного чиновника" Германии для поддержки кандидатуры Петра Порошенко на выборах президента. Об этом экс-министр заявил в комментариях изданию "Украинская правда".

"Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера", - ответил бывший министр на соответствующий вопрос прессы.

Так, Климкин убедительно заявил, что никаких взяток он не передавал, что это в принципе невозможно.

"Вы можете представить, что кто-то Меркель передает взятку? Реально такие вещи могут решаться исключительно на таком уровне – если речь идет о Берлине, то я считаю, что это намек на Меркель... Я считаю, что здесь и комментировать не стоит", - указал он.

При этом Климкин добавил, что все подробности данного скандала журналистам нужно узнавать у самого Жвании, так как он находит всю эту историю смешной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший соратник Петра Порошенко, Давид Жвания, обвинил его в преступном свержении власти ради собственной выгоды.



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