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Медведчук: У меня есть принципы и политические взгляды. Отказаться от них я не могу

Медведчук заявил, что отказ от собственных взглядов это удар по его амбициям

сегодня, 17:45
Автор:

Карина Ожерельева
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не собирается отказываться от своих принципов и политических взглядов. Такое заявление Медведчук сделал в интервью журналисту "Нового издания" Владимиру Самарскому. Об этом сообщает 112.юа.

Медведчук: У меня есть принципы и политические взгляды. Отказаться от них я не могу

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

Медведчук заявил, что знает свои принципы и взгляды, которые "многих не устраивают в стране". Политик подчеркнул, что отказаться от собственных взглядов — это удар по его амбициям, а не амбициям избирателей или коллег.

"Я один из руководителей партии, на меня поставили люди, они верят в меня, и я не могу их подвести. Нет. Я вам говорю – я не хочу подвести себя, свои взгляды, свою политику и уверенность в том, что то, что я делаю — это справедливо, это необходимо. Уже переходя к громким фразам: стране, людям, потому что я точно знаю, что это надо сегодня нашей стране. Вот и все", — сказал Медведчук.

Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук заявил, что разговоров на "пленках", якобы доказывающих его вину, с таким содержанием и по этим вопросам никогда не было. Депутат заявил, что арест возможен, даже несмотря на явную несостоятельность обвинений, ведь власть, желая нейтрализовать оппозицию, способна на любые меры. Медведчук еще раз подчеркнул, что доказательства, предоставленные стороной обвинения, не имеют перспективы и свидетельствуют только о незаконном уголовном преследовании и политических репрессиях.

Также "Комментарии" писали, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о продолжении политической борьбы несмотря на политическое преследование со стороны власти.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-u-menya-est-principy-i-politicheskie-vzglyady-otkazatsya-ot-nih-ya-ne-mogu-606593.html
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