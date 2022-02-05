Медведчук: Я реально оценивал ситуацию и допускал в том числе и арест, так как украинская власть способна на все

Обвинения, выдвинутые народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, политически мотивированны, и это уголовное преследование в рамках политических репрессий. Об этом сведетельствуют и нежелание стороны обвинения предоставить оригиналы записей телефонных разговоров, и попытки избежать независимой экспертизы этих записей. Об этом в интервью рассказал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

Депутат заявил, что арест возможен, даже несмотря на явную несостоятельность обвинений, ведь власть, желая нейтрализовать оппозицию, способна на любые меры.

"Все, что предъявлялось мне обвинением, высосано из пальца, не соответствует действительности, не может служить доказательством в плане допустимости доказательств по действующему уголовному законодательству. И в моих действиях нет не только состава преступления, но и события преступления. Но, безусловно, я понимал, что власть может поступить как угодно, я допускал все, в том числе и арест", – сказал Виктор Медведчук.

Медведчук еще раз подчеркнул, что доказательства, предоставленные стороной обвинения, не имеют перспективы и свидетельствуют только о незаконном уголовном преследовании и политических репрессиях.

"Разговоры, записи которых находятся сегодня в материалах уголовного дела, как одного, так и другого, ничего общего не имеют с реальностью. Таких разговоров никогда не было. Это я утверждаю категорически. Более того, я утверждаю, что этих разговоров, оригиналов записей, а не смонтированных, которые приобщены к делу, нет в распоряжении следствия и не может быть по той причине, что их не было… Если вы мне задаете вопрос, разговаривал ли я с руководством РФ по каким-то вопросам, я говорю: конечно, разговаривал. Были ли действительно разговоры, о которых идет речь, из тех разговоров, записи которых приобщены к материалам уголовного дела? Нет. Разговоров с таким содержанием и по этим вопросам никогда не было", – заявил Медведчук.

Медведчук предположил, что у СБУ действительно есть записи телефонных разговоров с его участием, полученных незаконным путем, и с этих записей и были смонтированы нужные "пленки".

"Нет ни оригиналов пленок (ну, естественно, как они могут быть, если их не существует), ни записывающих устройств оригинальных. И самое главное ‒ нет ни одного разрешения, ходатайства, обращения и решения суда о разрешении прослушивать мои телефонные разговоры. Этого нет вообще", – подчеркнул Медведчук.

Лидер ОПЗЖ также подчеркнул, что проведение экспертиз в ведомственном экспертном учреждении Службы безопасности Украины еще одно нарушение.

"Они дали заключения, на основании которых появились эти материалы и все обвинения. И когда в ходе следствия прокуроры, осуществляя процессуальные действия, обратились к департаменту контрразведки СБУ, чтобы те дали эти разговоры, записи 2014‒2015 годов, то знаете, что ответил департамент? А это секретные разработки, мы вам не можем ничего предоставить, так как контрразведка СБУ продолжает работу по этому вопросу и записи не подлежат рассекречиванию. Вы вдумайтесь! Есть какие-то разговоры, есть разговоры о чем-то с определенным содержанием, но на запрос даже не адвокатов, а прокуроров предоставить эти записи, и оригиналы, и разрешения на эти записи они не могут", – сказал политик.

Как заявил Медведчук, еще в августе его адвокаты добились расследования в отношении всех экспертов, которые занимались экспертизами. Печерский районный суд Киева вынес решение: провести комиссионные экспертизы, предоставить оригиналы записей и оригиналы записывающих устройств для проведения комиссионного экспертного исследования. Но до сих пор это не было сделано.

"И когда госпожа Венедиктова рассказывает о том, что у них есть 10 000 записей, а до этого некоторые СМИ опубликовали 36 часов записей, то, вы знаете, у них может быть сколько угодно записей, но те записи, которые приобщены, как они считают, в качестве доказательств, должны быть соответственно оформлены и соответственно процессуально закреплены. Так вот, я вам говорю и еще раз подтверждаю: тех разговоров, которые мне вменяются, что я якобы разговаривал ‒ никогда таких разговоров с теми лицами на эту тему и с этим содержанием не было. И сегодня следствие не располагает ни одним доказательством, что это было иначе, что это имело место", – констатировал Виктор Медведчук.

Как сообщали ранее "Комментарии", председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о продолжении политической борьбы несмотря на политическое преследование со стороны власти.

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