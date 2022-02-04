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"Моя политическая борьба продолжается, несмотря ни на какие ограничения", - Медведчук

Медведчук рассказал, как проходит его заключение

сегодня, 19:55
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о продолжении политической борьбы несмотря на политическое преследование со стороны власти. Об этом сообщается на сайте "112".

"Моя политическая борьба продолжается, несмотря ни на какие ограничения", - Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: 112.ua

"Все продолжается. Тем, чем занимался я и занимаюсь. Конечно, ограничен в вопросах возможности работы в Раде, в комитете, во встречах с избирателями. Ну, а все остальное примерно осталось таким же, как и было: встречи с однопартийцами, с руководством партии, с депутатами фракции, с представителями СМИ, насколько это возможно. То есть то, что можно — продолжается. Как минимум, точно политическая борьба продолжается и будет продолжена, несмотря ни на какие условия, несмотря ни на какие ограничения.", — заявил председатель политсовета ОПЗЖ.

Также политик рассказал, как проходит его заключение.

"Наверно, это, скажем так, специфически сложно. Но ведь надо привыкать к любым условиям, если ты чего-то хочешь добиться, если есть какая-то принципиальность и последовательность, надо ее продолжать отстаивать. Конечно же, можно было лечь у телевизора, смотреть сериалы, иногда новости, а лучше не смотреть их, и ждать. Но, во-первых, так не получается, во-вторых, я точно так бы не смог, поэтому все продолжается. Борьба в тех формах и в тех возможностях, которые сегодня предоставлены. Ну, наверное, были какие-то проблемы в начале, чисто психологического свойства, но не долго. Самое главное в чем я себя смог убедить, что надо готовиться к продолжительной, затяжной, напряженной и изнурительной борьбе. И я встал на этот путь, и очень хорошо, что я для себя принял это решение в плане того, что я не могу рассчитывать на эффект завтра-послезавтра, через неделю, через месяц. А надо вести борьбу, не ограничивая какими-то сроками, а ограничивая только содержание и направленность этой борьбы", — рассказал Виктор Медведчук.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-moya-politicheskaya-borba-prodolzhaetsya-nesmotrya-na-politicheskoe-presledovanie-so-storony-vlasti-606602.html
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