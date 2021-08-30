Медведчук предоставил план выхода Украины из нынешнего кризиса



















Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук представляет Украину сильным, независимым и правовым государством. По его мнению, страна станет такой, если пойдет правильным путем. В своей статье "Какой может быть Украина?" политик расписал план выхода из нынешнего кризиса, а также проанализировал все риски, которые существуют в нашей стране.

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников.

"Надо ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытащить, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий", — отметил лидер оппозиции.

По словам Медведчука, нынешняя власть фактически, отторгает часть населения из государства, что может привести к расколу территории Украины. Таким образом она может сохраниться в этом формате "Анти-Россия", но с меньшей территорией. То, как вела себя прошлая власть и то, как ведет себя нынешняя, с неизбежностью ведет к распаду нашей страны.

"В той части статьи, которая называется "Какой быть Украине", я отвечаю на этот вопрос — Украина должна разобраться в том, что она сегодня собой представляет. Украина должна осознать, умные люди, которые должны формировать точку зрения сегодняшнего дня, критические оценки того, что происходит и того, что должно происходить в нашей стране наше будущего, они должны анализировать ситуацию, при которой сегодня страна, которая создана из многих частей, территорий , которые когда-то вместе с людьми входили в другие государства, должны быть защищены в своих правах и свободах", — пишет политик.

Виктор Медведчук объяснил, почему политика власти превратить Украину в "Анти-Россию" угрожает интересам Украины.

"Идеология "Анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт наших горе-реформаторов", — отметил он.

Политика власти должна быть ориентирована на интересы большинства и на национальные интересы — отмечает лидер оппозиции в своей статье. А если такая политика, которую проводит Зеленский будет продолжена, то никакого продвижения в сторону улучшения ситуации в нашей стране не будет.

"Если мы не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина, как страна, счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может", — резюмирует Медведчук.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук считает, что в Украине есть множество людей, которые против того, что власть строит тут "анти-Россию". Председатель Политсовета партии ОПЗЖ подчеркнул, что в Украине не захотели услышать основные месседжи Владимира Путина. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук продолжает работать даже находясь под домашним арестом. Народный депутат отметил, что будет и дальше бороться с беззаконием. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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