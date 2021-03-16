Выборы в Харькове: почему власть оттягивает процесс и кто может занять кресло городского главы

В Верховной раде взялись за назначение выборов мэра Харькова. Вскоре этот вопрос рассмотрит комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Как скоро произойдут выборы в первой столице Украины? У кого на данный момент больше всего шансов? Как и почему может измениться ситуация? Портал "Комментарии" задал эти вопросы экспертам.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Ни Офис президента, ни местные элиты не имеют кандидатур, которые могли бы уверенно победить

Эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ), секретарь Лозовского городского совета Харьковской области Юрий Кушнир отмечает: "Безусловно, тема выборов городского головы Харькова интересует не только харьковчан и жителей области. Во-первых, Харьков — один из крупнейших городов страны. Во-вторых, всем интересно, кто сможет стать мэром после одиозного Геннадия Кернеса, который на последних выборах, физически не принимая в них участия, получил подавляющее большинство голосов харьковчан (более 60%)".

Напомним, что Геннaдий Кернес, в очередной раз ставший мэром Харькова на местных выборах осенью-2020, скончался в декабре того же года после длительного лечения в немецкой клинике Шарите.

"На сегодняшний день ни Офис президента, ни местные элиты не имеют кандидатур, которые могли бы уверенно победить. И с этим, я считаю, связано, что в Верховную Раду был подан неполный пакет документов для назначения выборов. В то же время, промедление с их назначением, учитывая внутреннюю специфику Харькова и географической близости к восточному соседу, могут привести к непредсказуемым последствиям, даже к потере контроля над стратегически важным для государства регионом. Поэтому, на мой взгляд, выборы должны быть назначены на октябрь этого года", — говорит Юрий Кушнир.

Из кандидатов, которые смогут претендовать на должность городского головы Харькова, эксперт отметил действующего секретаря городского совета Игоря Терехова, бывшего мэра Михаила Добкина и нардепа от ОПЗЖ, "серебряного призера" последней избирательной гонки Александра Фельдмана.

"Но дело в том, что все вышеперечисленные личности "топчутся" на одном и том же электоральном поле. Проукраинская и проевропейская часть харьковчан вряд ли проголосует за них. Кому удастся достучаться до этой части электората — пока неизвестно. Такой фигурой могла бы стать бывшая председатель ОГА и действующий нардеп Юлия Светличная, которая достигла значительных успехов в управлении на Харьковщине, — считает Юрий Кушнир. — Также под большим вопросом — на кого поставит Офис президента, поскольку ставка на Алексея Кучера (экс-глава Харьковской ОГА – ред.) с треском провалилась (чуть более 7% избирателей). А обжечься дважды на выборах в Харькове — это непозволительная роскошь для ОП".

По мнению Юрия Кушнира, не имея ярко выраженного лидера на старте, выборы городского головы Харькова могут принести и довольно непредсказуемые результаты. Что, в свою очередь повлияет на формирование региональной политики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Наибольшие шансы будут у того, кто пойдет по протекции главы МВД Арсен Аваков

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что по влиянию, силе и возможностям — глава МВД Арсен Аваков является на сегодня главным бенефициаром города и региона. Стало быть, тот, на кого сделает ставку бессменный с 2014 года министр внутренних дел, возглавлявший Харьковскую облгосадминистрацию (2005-2010 года), скорее всего, победит.

"Напомню, что в конце прошлого года Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны", в которой описывал, как Харьков и всю Слобожанщину спасали от нашествия "русского мира". А презентовал он ее 5 января в Харькове. Управлять которым он вряд ли позволит кому-то, кроме "своего" человека". Так что вряд ли есть шансы у команды Медведчука "взять Харьков" через Фельдмана. Даже бизнесмен Ярославский на сегодня не столь ресурсный, чтобы соперничать с Аваковым. Потому, подчеркиваю, наибольшие шансы будут у того, кто пойдет по протекции главы МВД", — говорит Николай Давидюк.

Впрочем, делать окончательные выводы, по его мнению, пока рано.

"Харьков — город-миллионник. Есть разные течение, разные группы влияния, достаточно медиа-ресурсов. И сценарии могут быть различные. Потому власть и оттягивает назначение выборов. Играет с документами. Но как только назначат дату — сразу начнется избирательная кампания. И будет она жесткая и насыщенная. Это будет главная избирательная кампания этого года", — прогнозирует директор аналитического центра "Политика".

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