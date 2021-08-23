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Главная Новости Политика внутренняя политика Кузьмин: Дело против Медведчука полностью сфабриковано
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Кузьмин: Дело против Медведчука полностью сфабриковано

"Это дело является политически мотивированным заказом", - Кузьмин

сегодня, 21:00
Автор:

Станислав Молчанов
















Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил о том, что дело против председателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука полностью сфабриковано. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Кузьмин: Дело против Медведчука полностью сфабриковано

Нардеп Кузьмин высказался касательно дела Медведчука. Фото из открытых источников

"Если говорить о деле Медведчука, то нужно сказать о том, что это дело полностью сфабриковано, полностью сфабриковано по заказу действующей украинской власти. Это дело является политически мотивированным заказом, и все, что мы наблюдаем с делом Медведчука и Козака – это и есть как раз та самая классическая политическая репрессия. И это очевидное продолжение репрессивной политики президента Порошенко – тот тоже расправлялся со своими политическими оппонентами с помощью прокурора, председателя СБУ и прочих правоохранительных начальников. То же самое происходит и сегодня", — акцентировал политик.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что академик и доктор юридических наук  Виталий Журавский высказал свое  мнение о том, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская заявила, что Медведчук, как и большинство украинцев, не имеет доступа к правосудию. По мнению Натальи Землянской, многие украинцы страдают от несправедливости в судебных разбирательствах. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/kuzmin-delo-protiv-medvedchuka-polnostyu-sfabrikovano-588883.html
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