Кузьмин: Дело против Медведчука полностью сфабриковано





































Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил о том, что дело против председателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука полностью сфабриковано. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Нардеп Кузьмин высказался касательно дела Медведчука. Фото из открытых источников

"Если говорить о деле Медведчука, то нужно сказать о том, что это дело полностью сфабриковано, полностью сфабриковано по заказу действующей украинской власти. Это дело является политически мотивированным заказом, и все, что мы наблюдаем с делом Медведчука и Козака – это и есть как раз та самая классическая политическая репрессия. И это очевидное продолжение репрессивной политики президента Порошенко – тот тоже расправлялся со своими политическими оппонентами с помощью прокурора, председателя СБУ и прочих правоохранительных начальников. То же самое происходит и сегодня", — акцентировал политик.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что академик и доктор юридических наук Виталий Журавский высказал свое мнение о том, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость. Подробно об этом читайте в нашем материале.

по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская заявила, что

Медведчук, как и большинство украинцев, не имеет доступа к правосудию.

По мнению Натальи Землянской, многие украинцы страдают от несправедливости в судебных разбирательствах.

Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что эксперт

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!