Медведчук, как и большинство украинцев, не имеет доступа к правосудию, — эксперт



















По мнению эксперта по трудовым отношениям и миграции Натальи Землянской, у большинства украинцев отсутствует доступ к правосудию и справедливому суду. В пример специалистка приводит кейс политика Виктора Медведчука, сообщает "112.юа", ссылаясь на эфир телеканала "Перший Незалежний".

Наталья Землянская считает, что украинцы не имеют доступа к правосудию. Фото: Перший Незалежний

"Если топового политика по вот таким каким-то бумажкам закрывают, якобы судят, извините, как рядовой украинец будет иметь доступ к правосудию? — рассуждает Наталья Землянская. — Мало того, что подняли эти ставки судебного сбора — ты должен платить, когда задолженность по зарплате почти 4 млрд, а ты должен найти где-то несколько тысяч гривен, чтобы оплатить судебный сбор. Еще судиться, еще и на юриста и так далее. И всегда попереносят на полгода. То если так поступают с влиятельным человеком, которого все же вся страна знает то, что говорить о рядовых украинцах".

Эксперт считает, что правосудие в Украине торжествует только в редких случаях.

" Когда нам говорят — если вам что-то не нравится, идите в суд, суд это рассмотрит и так далее и тому подобное. Нет, это путь в никуда. Поэтому это показательно, вот это как раз яркий пример, что доступа к правосудию, к справедливому суду нет не только у Медведчука — нет у большинства украинцев", — резюмирует Наталья Землянская.

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что собираются объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. В ОПЗЖ отреагировали на это заявление, подчеркнув, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине.



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