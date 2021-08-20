Медведчук, как и большинство украинцев, не имеет доступа к правосудию, — эксперт

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Станислав Молчанов
По мнению эксперта по трудовым отношениям и миграции Натальи Землянской, у большинства украинцев отсутствует доступ к правосудию и справедливому суду. В пример специалистка приводит кейс политика Виктора Медведчука, сообщает "112.юа", ссылаясь на эфир телеканала "Перший Незалежний".
Наталья Землянская считает, что украинцы не имеют доступа к правосудию. Фото: Перший Незалежний
Эксперт считает, что правосудие в Украине торжествует только в редких случаях.
Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что собираются объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. В ОПЗЖ отреагировали на это заявление, подчеркнув, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине.
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Обсуждения
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Василий
сегодня, 17:15
ЭТО ГОВОРЯТ ПРИЕХАЛИ. Вот это система,а кто судьи. А СУДЬИ знают и молчат,значит комуто так надо... СЛАВА УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА..