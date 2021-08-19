Кто из политиков сделал больше всего для развития Украины — опрос

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Вечканова Елена
Тридцатилетний
юбилей провозглашения Независимости Украины — хороший момент, чтобы подвести
небольшие промежуточные итоги жизни государства. Этим и занялись социологи из
Фонда "Демократические инициативы" в коллаборации с коллегами из "Центра
Разумкова", решив узнать, как украинцы оценивают вложение сил и стараний
политиков в процветание Украины.
Больше всего для Украины сделали Порошенко, Кучма и Черновол — опрос. Коллаж: "Комментарии"
По мнению
респондентов, наиболее достойными кандидатами на лидеров в рейтинге людей при
власти, приложивших больше всего усилий к укреплению суверенитета и
государственности страны, стало сразу трое людей. "Бронза" досталась
руководитель Народного движения Украины Вячеславу Черноволу. Его имя назвало
8,5% опрошенных.
На втором месте подобных политических симпатий оказался второй президент Украины Леонид Кучма с 10% поддержки от опрошенных. Первое же место в рейтинге политиков, поддерживающих целостность нашего суверенитета, оказалось у пятого главы украинского государства Петра Порошенко. Утвердительно на его счет отозвалось 10,2% участников опроса.
Также социологи
услышали от украинцев имена Юлии Тимошенко (4,6%), Виктора Ющенко (5,4%) и
Леонида Кравчука (6,1%). Не забыли и про нынешнего президента Владимира
Зеленского — его вклад в развитие Украины позитивно оценили 5,6% респондентов.
Интересно, что
среди опрошенных людей также нашлось 2% тех, кто считает, что больше всего для
развития и укрепления государственности нашей страны сделал беглый президент
Виктор Янукович, чьи политические действия осенью 2013 года стали толчком к
событиям Революции Достоинства.
Добавим, что
опрос проводился на протяжении пяти дней, начиная с 29 июля. Респонденты находились по всей стране, не считая временно
оккупированных Донбасса и Крыма. Исследователи интересовались
мнением людей, которым уже исполнилось 18 и старше. Вероятная ошибка в подсчетах,
согласно информации социологов, не должна превысить 2,3%.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой президентский рейтинг имеют нынешние политики и кому бы могла достаться наивысшая должность в Украине, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, сколько регионов Украины по-прежнему готовы выразить наибольшую электоральную поддержку нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.
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Обсуждения
Новости
василий
19 августа 2021, 20:45
Найбільше зробив зла.Отак треба казать.