Кто из политиков сделал больше всего для развития Украины — опрос

Тридцатилетний юбилей провозглашения Независимости Украины — хороший момент, чтобы подвести небольшие промежуточные итоги жизни государства. Этим и занялись социологи из Фонда "Демократические инициативы" в коллаборации с коллегами из "Центра Разумкова", решив узнать, как украинцы оценивают вложение сил и стараний политиков в процветание Украины.



Больше всего для Украины сделали Порошенко, Кучма и Черновол — опрос. Коллаж: "Комментарии"

По мнению респондентов, наиболее достойными кандидатами на лидеров в рейтинге людей при власти, приложивших больше всего усилий к укреплению суверенитета и государственности страны, стало сразу трое людей. "Бронза" досталась руководитель Народного движения Украины Вячеславу Черноволу. Его имя назвало 8,5% опрошенных.

На втором месте подобных политических симпатий оказался второй президент Украины Леонид Кучма с 10% поддержки от опрошенных. Первое же место в рейтинге политиков, поддерживающих целостность нашего суверенитета, оказалось у пятого главы украинского государства Петра Порошенко. Утвердительно на его счет отозвалось 10,2% участников опроса.





Также социологи услышали от украинцев имена Юлии Тимошенко (4,6%), Виктора Ющенко (5,4%) и Леонида Кравчука (6,1%). Не забыли и про нынешнего президента Владимира Зеленского — его вклад в развитие Украины позитивно оценили 5,6% респондентов.

Интересно, что среди опрошенных людей также нашлось 2% тех, кто считает, что больше всего для развития и укрепления государственности нашей страны сделал беглый президент Виктор Янукович, чьи политические действия осенью 2013 года стали толчком к событиям Революции Достоинства.

Добавим, что опрос проводился на протяжении пяти дней, начиная с 29 июля. Респонденты находились по всей стране, не считая временно оккупированных Донбасса и Крыма. Исследователи интересовались мнением людей, которым уже исполнилось 18 и старше. Вероятная ошибка в подсчетах, согласно информации социологов, не должна превысить 2,3%.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой президентский рейтинг имеют нынешние политики и кому бы могла достаться наивысшая должность в Украине, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, сколько регионов Украины по-прежнему готовы выразить наибольшую электоральную поддержку нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!