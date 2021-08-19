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Обновленный президентский рейтинг: Зеленский лидирует в 17 областях

Согласно опросам, президент Владимир Зеленский сохраняет первое место электорального рейтинга - его бы поддержали 27,2% украинцев

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей

Если бы выборы главы украинского государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента проголосовало бы 27,2% наших соотечественников. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют итоги социологического опроса социологической группы "Рейтинг".

Обновленный президентский рейтинг: Зеленский лидирует в 17 областях

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

При этом социологи отмечают, несмотря на то, что Владимир Зеленский лидирует практически во всех регионах Украины повторения 2019-го не будет, то есть, второй тур на выборах президента все-таки будет. Главным оппонентом Зеленского по-прежнему остается пятый президент Украины, лидер оппозиционной партии "ЕС" Петр Порошенко. За него готовы проголосовать почти 15% украинцев. Зеленский больше, чем на 10% опережает Порошенко, но этого все равно мало, чтобы одержать победы в один тур.

На третьем месте в президентском рейтинге лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко. У него 10,5% поддержки украинцев. Практически наступает на пятки Бойко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 9,7%. Замыкает первую пятерку лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко с 6,6%. Удивительно снова напомнил о себе лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Ему в "Рейтинге" дают 5,6% и он идет на шестом месте. Седьмая позиция у экс-премьера Владимира Гройсмана – 5,1%. Остальные известный политики, которые имеют президентский амбиции, не набирают и 4% голосов избирателей.

Глава государства лидирует в 17 регионах. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он набирает примерно одинаковое количество голосов с Порошенко, в Харьковской – с Бойко. Проигрывает Зеленский во Львовской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский и Порошенко в лидерах президентского рейтинга.


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/pokolenie_nezavisimosti_cennosti_i_motivacii.html
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