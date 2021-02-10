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Кравчук сделал заявление о Медведчуке: "Он борется не за каналы"

Вся его деятельность направлена на одно

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук сделал громкое заявление о нардепе Викторе Медведчуке, сказав, что тот борется не за телеканалы 112, NewsOne и Zik, попавшие под санкции, а работает против Украины. Об этом Кравчук сообщил в интервью изданию "Гордон".

Кравчук сделал заявление о Медведчуке: "Он борется не за каналы"

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, Медведчук занимается лукавством, когда называет себя именно украинским политиком, ведь вся его деятельность направлена, прежде всего против Украины.

Первый президент сделал такой вывод после просмотра интервью Медведчука российскому пропагандистскому каналу "Russia Today", где Медведчук, в частности, назвал Украину "искусственно скроенной территорией".

Он отметил, что Медведчук ведет борьбу не за свои телеканалы, которые попали под санкции, а против украинского государства, при этом притворяясь украинским политиком.

Кравчук заявил, что в Украине нужно жестко и эффективно противостоять всем, кто наносит вред государству. Он подчеркнул, что мнимая оппозиция является врагом украинского народа. 

Также он сказал, что все, кто сдает и продает Украину, набивая карманы должны быть изгнаны из страны или принуждены жить по её законам. Он заявил, что время постоянных манипуляций понятием демократии прошло, ведь демократия – это верховенство закона для каждого.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. Он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму, который был главой делегации с 2015 по 2018 и с 2019 по 2020 годы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Резников поддержал Кравчука по поводу обстрелов на Донбассе.

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Источник: https://gordonua.com/news/war/kravchuk-vseh-kto-prishel-prodavat-ukrainu-nuzhno-libo-vykinut-iz-strany-libo-zastavit-zhit-po-zakonu-drugogo-puti-u-nas-prosto-net-1539243.html?fbclid=iwar1zgxkzoic7vo6m8g2vbpzxroqh4thumzbgu2btng4rqth7nr_-esy_jt4
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