Костин вместо Венедиктовой: еще один президентский или что нужно знать о новом Генпрокуроре

Верховная Рада поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина генпрокурором Украины. "За" проголосовали 299 нардепов, из которых 220 – от СН. Как оцениваете данное назначение? Чего ожидать от нового генпрокурора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Андрей Костин. Фото из открытых источников

Новоназначенному генпрокурору придется постоянно демонстрировать безоговорочную приверженность нормам Конституции

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких напоминает, что в своем видеообращении, аргументируя решение об отстранении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора, а Ивана Баканова с должности главы СБУ, президент Украины Владимир Зеленский четко артикулировал свои претензии к вышеупомянутым лицам. А именно: отсутствие ожидаемых (прежде всего – обществом) результатов и просчеты в кадровой политике, что проявились, в частности, и в огромном количестве работников, предавших присяге и перешедших на сторону врага.

"Также президент обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы антикоррупционных органов – назначения руководителя САП и НАБУ. Совершенно очевидно, что новые кадровые назначения на соответствующие должности в первую очередь должны способствовать решению именно этих проблем", – считает эксперт.

По его словам, бросается в глаза высокий уровень доверия к новоназначенному генеральному прокурору.

"Андрея Костина парламент поддержал почти конституционным большинством голосов – 299. Безусловно, такой уровень политической поддержки поможет в первое время новоназначенному прокурору избегать упреков в возможной политической ангажированности или предвзятости, – считает Валентин Гладких. – В то же время, показательна позиция "Европейской солидарности", которая не дала в его поддержку ни одного голоса. Скорее всего, это объясняется осознанием членами этой фракции неизбежности продолжения "дела Медведчука-Порошенко", а соответственно их попытками представить это дело как "политическое", где генеральный прокурор в их интерпретации "выполняет политический заказ по преследованию оппозиции". Впрочем, бывшие однопартийцы Медведчука — другого фигуранта упомянутого выше дела, напротив дали в поддержку нового генпрокурора 15 голосов. Что может свидетельствовать о достаточно высоком уровне готовности к сотрудничеству с пропрезидентским монобольшинством группы Бойко, ранее заявившего, что "в условии войны не может быть какой-либо оппозиции, все должны работать в интересах государства". Однако, как видим, некоторые политические силы продолжают отдавать предпочтение своим собственным узкопартийным интересам".

Как бы то ни было, резюмирует эксперт, новоназначенному генпрокурору придется постоянно доказывать не только свою эффективность в способности решать проблемы, очерченные президентом Украины, но и демонстрировать безоговорочную приверженность нормам Конституции и действующему законодательству, не оставляя критикам и политическим оппонентам нынешней власти никаких оснований говорить о его политической ангажированности.

"Хотя, трезво глядя на вещи, нужно осознавать, что такие упреки неизбежны, – отмечает Валентин Гладких, – поскольку рассматриваются и используются отдельными политиками как стратегия своей защиты от уголовных преследований за совершенное ранее".

Парламент попросту узаконил решения, принятые не в его комитетах, не под куполом ВР, не во фракциях, а на Банковой

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Однозначно этот прокурор будет еще более "свой", чем его предшественники. Напомню, что во время телефонной беседы с президентом США Трампом летом 2019 года, недавно ставший главой украинского государства Зеленский говорил, что вскоре появится "стопроцентного мой прокурор". Потом оказалось, что Рябошапка, возглавивший Генпрокуратуру, не такой уж и "свой". Была назначена Венедиктова, которая, похоже, тоже на была "стопроцентно своей" для Офиса президента. В итоге о том, что ее увольняют она узнала, похоже, чуть ли не последней. Обиделась, собиралась отстаивать свой пост до конца. Но, по слухам, ей предложили быть послом в Швейцарии. И на этом ее "до конца" закончилось".

По словам эксперта, Костин вместе с и.о. генпрокурора Симоненко (зам Венедиктовой) с самого начала были главными кандидатами на пост главы Офиса генпрокурора.

"Парламент сейчас, в принципе, попросту узаконивает решения, принятые не в его комитетах, не под куполом ВР, не во фракциях, а на Банковой, – считает Валерий Дымов. – Выбор в пользу Костина, а не Симоненко, был сделан, думаю, потому, что последний уж слишком "зашкваренный" персонаж. Напомню, именно он показывал рвение по подписанию подозрения пятому президенту Украины, председателю политической партии "Европейская солидарность", народному депутату Петру Порошенко. На это не решилась пойти Венедиктова, предпочтя уйти в это время на больничный, нежели брать на себя ответственность в выполнении такого рода политических заказов. Кроме того, Симоненко гулял на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова. И то празднование напоминало чем-то бандитскую сходку. Симоненко же передал дело Татарова из НАБУ, где оно должно было расследоваться, в СБУ. Где дело благополучно похоронили. Назначение генпрокурором человека с такого рода репутацией (если можно назвать так подобный бэграунд) стало было оплеухой и здравому смыслу, и законам Украины, и нашим зарубежным партнерам из ЕС и США. Они прекрасно понимают, почему долгое время не назначался глава САП, кто блокировал (привет Татарову). В итоге конкурс провели и узаконили лишь после ряда "пинков" из-за рубежа, в том числе в виде скорейшего назначения руководителя САП как одного из условий для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС".

В итоге, отмечает эксперт, из двух зол выбрали меньшее. Ну, а лояльность и "свойкость" нового генпрокурора для ОП у Валерий Дымова не вызывает сомнения.

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