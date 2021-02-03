Стало известно, когда на Донбассе пройдут первые выборы

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий рассказали о том, когда можно будет провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации. Об этом сообщил вице-премьер и глава министерства Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег".

Донбасс. Фото: Google

По словам Резникова, жители Донбасса смогут выражать свое волеизъявление и голосовать на выборах, однако произойдет это примерно в периоде от 2 до 6 лет после того, как эти оккупированные территории будут освобождены.

Резников сказал, что эта процедура прописана в специальном Законе о "Переходном периоде", который предложен его министерством.

Он отметил, что люди смогут голосовать через определенный промежуток времени, когда на территориях ОРДЛО будут выполнены все необходимые условия, в первую очередь условия обеспечения безопасности.

Местные выборы после деоккупация на этих территориях пройдут в период 2-6 лет синхронно с выборами по всей Украине.

На национальных выборах жители Донбасса смогут голосовать на месте их проведения, зарегистрировавшись в качестве избирателя.

Министр подчеркнул необходимость создания безопасной среды для проведения выборов в соответствии с Конституцией Украины, конкуренцией политических партий и наличия свободных СМИ.

Также Резников допустил возможность проведения выборов по секторам, когда в отдельно взятом районе, который прошел демилитаризацию можно будет проводить голосование.

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