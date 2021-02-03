У Путина резко прокомментировали закрытие каналов Медведчука

В Кремле резко прокомментировали введение санкций СНБО против нардепа Тараса Козака, который владеет телеканалами 112, NewsOne и Zik, которые фактически лишились лицензии и уже прекратили свое вещание. Об этом со ссылкой на слова спикера Кремля и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщает издание "РИА-Новости".

Медведчук и Путин. Фото: kremlin

По словам спикера Путина, решение о введении санкций против телеканалов принято не в соответствии с медународными нормами.

Песков сказал, что в случае с санкциями против Козака и его активов Кремль осуждает действия украинской власти.

Он заявил, что на решение Зеленского и СНБОУ стоит обратить внимание ряду международных организаций и ОБСЕ.

Вечером 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против народного депутата Тараса Козака и ряда его активов на 5 лет.

Среди активов политика пул телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые формально принадлежат Козаку, однако фактическим бенефициаром называют Виктора Медведчука.

Зеленский и ряд государственных чиновников объяснили санкции против телеканалов их работой в интересах России, а также финансированию из страны-агрессора.

Президент сказал, что каналы системно работали на подрыв информационной безопасности Украины, а министр культуры Александр Ткаченко обвинил телеканалы в информационном терроризме.

Также под санкции попали самолеты Виктора Медведчука и Тараса Козака, на которых они регулярно летали в Россию, что запрещено законом Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет с Черноморским флотом после возвращения Крыма под контроль Украины.

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