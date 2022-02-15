Коломойский считает, что одна из украинских телеведущих может пойти в президенты: подробности

Олигарх Игорь Коломойский высказал мнение, что если в Украине и появится какой-то новый кандидат на пост главы государства, то не исключено, что это будет кто-то из журналистов, к примеру, телеведущая Наталья Мосейчук. Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Игорь Коломойский - фото из открытых источников

На вопрос, верит ли Коломойский, что в стране может появиться какой-то новый кандидат на президентских выборах, предприниматель дал ответ:

"Не верю. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов… Мосейчук (ведущая ток-шоу "Право на владу" на 1+1 – УП) может пойти".

В свою очередь олигарх добавил, что никогда не вел с телеведущей разговор по этому поводу, а отвечая на вопрос журналиста, навскидку назвал человека, имеющего "стопроцентную узнаваемость".

К числу узнаваемых личностей Коломойский также отнес телеведущего Савика Шустера и журналиста Дмитрия Гордона. Однако сразу же продолжит, что Шустер не будет баллотироваться в президенты, а говоря о Гордоне заявил: "два еврея подряд... нужна пауза".

Отметим, что в интервью олигарх также заявил, что сейчас не имеет никаких отношений с президентом Владимиром Зеленским и вовсе не общается с ним. Коломойский считает, что такое общение может вредить им двоим. К тому же предприниматель добавил, что на сегодня не имеет с действующим президентом тем для беседы и "не пересекается" с ним по бизнес-вопросам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине обнародовали свежий президентский рейтинг, согласно которому лидирует действующий украинский президент Владимир Зеленский, которого поддержали бы 21,8% избирателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!