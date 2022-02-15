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Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским: "Меня все устраивает"

Президент Украины имеет собственное видение, программу и планы

сегодня, 12:40
Автор:

Елизавета Черных
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Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что на данный момент не общается с главой государства Владимир Зеленским. Предприниматель считает, что такое общение может "сделать плохо" им двоим. Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде". 

Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским: "Меня все устраивает"

Игорь Коломойский - скриншот видео: УП/YouTube

Бизнес отметил, что состоял с президентом Украины в нормальных отношениях где-то с 2009 года, однако сейчас они не общаются:

"Потому что наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего ничего", — добавил Коломойский. 

Олигарх отметил, что Зеленский "выбрал свою дорогу", став государственным главой. Он имеет собственное видение, программу и планы. Общение с Коломойским, по словам его самого, дает украинскому лидеру "только минус". 

"А мне зачем это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги", — добавил бизнесмен, отметив строительство дорог в Украине.

Более того, Коломойский заявил, что у него с Зеленским нет никаких отношений, и даже тем для беседы. По бизнес-вопросам олигарх с президентом также "не пересекаются". 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что украинский государственный глава Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны. На фоне активизации сообщений о вероятном вторжении России на территорию Украины, президент заявил, что государство сегодня сильно, как никогда ранее, а также объявил 16 февраля (день предполагаемого западными СМИ российского нападения) Днем единства. Эксперты проанализировали новое обращение Зеленского. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/15/7324032/
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