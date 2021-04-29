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Главная Новости Политика внутренняя политика Коболев подписал свое последнее решение в Нафтогазе
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Коболев подписал свое последнее решение в Нафтогазе

Бывший руководитель сделал несколько заявлений перед увольнением

29 апреля 2021, 12:56
Автор:

Данило Матюха

Андрей Коболев не планирует "делать из своего увольнения цирк" и подставлять под удар Нафтогаз. 29 апреля станет для него последним днем ​​работы в компании. Об этом экс-руководитель написал в своем Facebook.

Коболев подписал свое последнее решение в Нафтогазе

Андрей Коболев - фото: Интерфакс

Коболев утверждает, что 7 лет его работы в Нафтогазе войдут в историю.

"Озвучивать перечень достижений Нафтогаза за это время считаю лишним. Их знают наши оппоненты, знают наши союзники. Все, что мы сделали, уже вошло в историю и эти факты не уничтожить", — пишет Коболев.

Также экс-руководитель Нафтогаза говорит, что покидает компанию с претензиями, которые касаются только отмены проведения реформы корпоративного управления. Но, отмечает, что готов еще "повоевать" за нее.

"Сейчас основная задача команды — сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы", — добавляет Коболев.

По словам бывшего руководителя Нафтогаза, последнее решение, которое он подписал сегодня, 29 апреля, касалось начала сейсмических работ на шельфе Черного моря.

Недавно "Комментарии" поинтересовались у экспертов каким образом кадровые перипетии в Нафтогазе смогут повлиять на проведение следующего отопительного сезона в Украине. Какие преимущества и риски для Украинской несет освобождение Коболева узнавайте в нашем материале.

Также наши журналисты подробно раскрыли тему о смене руководства Нафтогаза, почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно считать. Подробнее в нашей статье.

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Источник: https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158422319913440
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