Коболев подписал свое последнее решение в Нафтогазе

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Данило Матюха
Андрей Коболев не планирует "делать из своего увольнения цирк" и подставлять под удар Нафтогаз. 29 апреля станет для него последним днем работы в компании. Об этом экс-руководитель написал в своем Facebook.
Андрей Коболев - фото: Интерфакс
Коболев утверждает, что 7 лет его работы в Нафтогазе войдут в историю.
Также экс-руководитель Нафтогаза говорит, что покидает компанию с претензиями, которые касаются только отмены проведения реформы корпоративного управления. Но, отмечает, что готов еще "повоевать" за нее.
По словам бывшего руководителя Нафтогаза, последнее решение, которое он подписал сегодня, 29 апреля, касалось начала сейсмических работ на шельфе Черного моря.
Недавно "Комментарии" поинтересовались у экспертов каким образом кадровые перипетии в Нафтогазе смогут повлиять на проведение следующего отопительного сезона в Украине. Какие преимущества и риски для Украинской несет освобождение Коболева узнавайте в нашем материале.
Также наши журналисты подробно раскрыли тему о смене руководства Нафтогаза, почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно считать. Подробнее в нашей статье.
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