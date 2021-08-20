Кличко VS Офис президента: чем закончится противостояние

Мэра Киева, главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. Он отказался, заявив, что звонок из Офиса президента с соответствующим приглашением поступил за два с половиной часа до начала заседания, а у него были другие планы.

Виталий Кличко - фото: КГГА

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", удастся ли Офису президента одолеть Кличко, которого хотят, как минимум, лишить статуса главы КГГА, а также, чем завершится противостояние.

Если Зеленскому удастся через СНБО убрать Кличко с поста главы КГГА, это пойдет в плюс команде президента

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что смещение Виталия Кличко с поста главы КГГА – крайне актуальный вопрос.

"Несмотря на то, что на последних выборах Кличко одержал победу в первом туре, его результат уже тогда говорил лишь о том, что половина жителей столицы не хочет видеть его на посту градоначальника. За этот год ситуация усугубилась, – отмечает Денис Гороховский. – Помимо постоянных претензий горожан относительно ухудшения качества жизни в городе по всем фронтам, массе скандалов, связанных с бездумной застройкой столицы, ради которой уничтожаются, в том числе, исторические постройки, по рейтингу Кличко сильно ударил и коррупционный вопрос. Последнее время в СМИ то и дело появляются новости о том, как Государственная Фискальная Служба, прокуратура и ряд других профильных структур регулярно находят злоупотребления, хищения бюджетных средств и прочие схожие правонарушения в столичных коммунальных предприятиях, которые опосредовано входят в орбиту влияния мэра. Причем, тут речь идет не о какой-то политической борьбе, а о банальной коррупции и хищениях, которые наконец-то начали расследовать".

По мнению эксперта, если Зеленскому удастся через СНБО убрать Кличко с поста главы КГГА, тем самым значительно урезав ему полномочия, а также найти на данный пост сильную кандидатуру, то это не только не вызовет отторжения у большинства жителей столицы, но и пойдет в плюс команде президента.

Кличко буквально "обрастает" скандалами, связанными с обысками и вскрытыми схемами

Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что вызов Кличко на заседание СНБО является закономерным – на фоне того количества обысков, которые происходили в КГГА, а также ряда коррупционных схем, которые вскрыли на мостах, школьных партах, пресловутых эвакуаторах Кличко.

"Много вопросов касательно того, как была построена система в КГГА, как распределялись финансовые потоки. Это стало триггером, чтобы поговорить с Кличко. И хоть входящий в состав СНБО спикер ВР Дмитрий Разумков вроде бы уверял, что снятие Кличко с должности нет в повестке дня сегодняшнего заседания, не исключено, что тема могла появиться в последней момент", – отмечает Борис Тизенгаузен.

По его мнению, показательна реакция Кличко на ситуацию. Тот заявил, что не сможет присутствовать на заседания СНБО, потому что уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов.

"Правильнее было бы с точки зрения технологий прийти – и держать ответ. Пояснять действия застройщиков, которые разрушают исторические памятники в столице. Всё же Кличко мэр Киева, глава КГГА, а не губернатор Черниговщины. Думаю, еще не один обыск ожидает КГГА. И те коррупционные схемы, которые были обнаружены в разных департаментах, если взяться серьезно, можно найти практически везде. Не знаю, как под таким давлением Кличко будет сопротивляться. Ему бы следовало провести показательную зачистку собственного окружения, замешанного в коррупционных скандалах. А он этого не делает", – подчеркивает эксперт.

Борис Тизенгаузен считает, что Кличко всё сложнее отбиваться. Он буквально "обрастает" скандалами, связанными с обысками и вскрытыми схемами.

"Когда будет определенная критическая масса всего этого, у Кличко останется лишь два варианта, – уверен политтехнолог. – Первый – стоять на своем, строить новую партию или масштабировать свой "УДАР", созывать под свои знамена всех мэров, развиваться как политик. Но он вряд ли сможет это сделать, ведь в данном конфликте силы не равны. Второй путь – сдаться, отойти назад, принять как данность что он не выиграет в этой борьбы. Уйти с поста главы КГГА и остаться лишь мэром. И с позиции мэра развиваться как политик, возможно, с прицелом на будущие президентские выборы. Так ему будет однозначно проще".

Ранее "Комментарии" писали о повестке дня заседания СНБО.





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