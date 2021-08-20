Кличко VS Офис президента: чем закончится противостояние

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Елизавета Черных
Мэра Киева, главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. Он отказался, заявив, что звонок из Офиса президента с соответствующим приглашением поступил за два с половиной часа до начала заседания, а у него были другие планы.
Виталий Кличко - фото: КГГА
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", удастся ли Офису президента одолеть Кличко, которого хотят, как минимум, лишить статуса главы КГГА, а также, чем завершится противостояние.
Политический эксперт Денис Гороховский считает, что смещение Виталия Кличко с поста главы КГГА – крайне актуальный вопрос.
По мнению эксперта, если Зеленскому удастся через СНБО убрать Кличко с поста главы КГГА, тем самым значительно урезав ему полномочия, а также найти на данный пост сильную кандидатуру, то это не только не вызовет отторжения у большинства жителей столицы, но и пойдет в плюс команде президента.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что вызов Кличко на заседание СНБО является закономерным – на фоне того количества обысков, которые происходили в КГГА, а также ряда коррупционных схем, которые вскрыли на мостах, школьных партах, пресловутых эвакуаторах Кличко.
По его мнению, показательна реакция Кличко на ситуацию. Тот заявил, что не сможет присутствовать на заседания СНБО, потому что уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов.
Борис Тизенгаузен считает, что Кличко всё сложнее отбиваться. Он буквально "обрастает" скандалами, связанными с обысками и вскрытыми схемами.
"Когда будет определенная критическая масса всего этого, у Кличко останется лишь два варианта, – уверен политтехнолог. – Первый – стоять на своем, строить новую партию или масштабировать свой "УДАР", созывать под свои знамена всех мэров, развиваться как политик. Но он вряд ли сможет это сделать, ведь в данном конфликте силы не равны. Второй путь – сдаться, отойти назад, принять как данность что он не выиграет в этой борьбы. Уйти с поста главы КГГА и остаться лишь мэром. И с позиции мэра развиваться как политик, возможно, с прицелом на будущие президентские выборы. Так ему будет однозначно проще".
Ранее "Комментарии" писали о повестке дня заседания СНБО.
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