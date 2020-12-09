Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков

Сегодня, 9 декабря, во время первой сессии Харьковского городского совета вновь избранный мэр города Геннадий Кернес вступил в свои законные полномочия. Сам городской глава на заседании не присутствовал.

ФОТО: Из открытых источников

Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая также сообщила, что принимать присягу Геннадию Кернесу не является обязательным, так как согласно законодательству, глава обязан присягать лично, в случае если он избирается на эту должность в первый раз.

Мозговая также подчеркнула, что мэр Харькова уже принимал обязательную присягу 24 ноября 2010 года, "в связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента".

Ранее было известно, что избранный в третий раз мэром Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата Харьковского городского совета. Руководствуясь законодательной базой Украины, Геннадия Кернеса признали "таким, который не получил депутатского мандата". Вместо действующего мэра, депутатское кресло будет занимать Хачатурян Илона Ашотовна — заместитель руководителя аппарата Харьковской областной администрации.

Позже в Сети появилась информация о том, что больной Геннадий Кернес будет присягать на верность городу дистанционно из немецкой клиники, где проходит лечение и реабилитацию после осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Однако спикер городской администрации Юрий Сидоренко опроверг эту информацию. Он утверждал, что присяга Кернеса пройдет непосредственно в месте после его возвращения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что впервые за долгое время появилась фотография старого-нового мэра Харькова Геннадия Кернеса из Берлинской клиники Шарите.





















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