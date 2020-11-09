Кернес отказался от депутатского мандата

Избранный в третий раз мэром Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата Харьковского городского совета. Данное заявление было обнародовано на официальном сайте Харьковской мэрии.

ФОТО: Слово и Дело

Руководствуясь законодательной базой Украины, Геннадия Кернеса признали "таким, который не получил депутатского мандата". Вместо действующего мэра, депутатское кресло будет занимать Хачатурян Илона Ашотовна — заместитель руководителя аппарата Харьковской областной администрации.

Согласно официальной информации, Геннадий Кернес находится на лечении в немецкой клинике “Шарите” в связи с обострением старых травм, которые произошли после покушения на его жизнь в 2014-м году. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Травмы же обострила коронавирусная инфекция.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Кернес не публикует фотографий с клиники в Германии. По заявлению первого вице-мэра Игоря Терехова, в клинике действуют определенные меры безопасности, в связи с которыми пациентам запрещено записывать видеообращения и делать фотографии в стенах “Шарите”.













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