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Главная Новости Политика Скандалы В Харьковском горсовете рассказали, будет ли присягать Кернес в Шарите
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харьковском горсовете рассказали, будет ли присягать Кернес в Шарите

Сейчас Кернес проходит лечение в немецкой клинике "Шарите"

сегодня, 17:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вчера, 12 ноября, некоторые украинские интернет-издания опубликовали информацию о том, что больной новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес будет присягать на верность городу дистанционно из немецкой клиники, где проходит лечение и реабилитацию после осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Однако уже сегодня спикер городской администрации Юрий Сидоренко опроверг эту информацию.

В Харьковском горсовете рассказали, будет ли присягать Кернес в Шарите

Фото: Суспільне

се эти выдумки об инаугурации в " Шарите " оставьте тем, кто их производит", — заявил Сидоренко.

По словам спикера, присяга Кернеса пройдет непосредственно в месте после его возвращения.

В то же время Сидоренко не называет даты прибытия новоизбрнного главы Харькова, но уверяет, что состояние его здоровья улучшается каждый день. Между врачами обсуждается дата выписки Кернеса из медицинского учреждения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что впервые за долгое время появилась фотография старого-нового мэра Харькова Геннадия Кернеса из Берлинской клиники Шарите. Снимок опубликовал его друг, Павел Фукс, в своем Telegram-канале во вторник, 10 ноября.



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Источник: https://suspilne.media/79567-u-miskradi-nazvali-vigadkami-mozlivist-distancijnoi-prisagi-kernesa/
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