Каналы Медведчука могут лишиться студии: в Минкульт сделали заявление

Каналы 112, NewsOne и Zik, попавшие под санкции после решения СНБО могут лишиться студии, из которой до сих пор идет их вещание на YouTube. Министерство культуры и информационной политики Украины потребовало от киностудии Довженко прекратить сотрудничество с медиахолдингом. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко, сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Фото: Скриншот из YouTube

Министерство направило письмо в Национальную киностудию имени Довженко с требованием прекратить сотрудничество с телеканалами, которые попали под санкции.

Ткаченко заявил, что решение СНБОУ является довольно многогранным и предусматривает не только остановку вещания этих телеканалов, но и запрещает их деятельность на территории государственных предприятий, каким является киностудия Довженко.

Также министр культуры сказал о том, что письмо с просьбой заблокировать вещание каналов было направлено в YouTube. Ткаченко обвинял группу каналов 112, NewsOne и Zik в информационном терроризме и говорил, что они работают в качестве гибридного оружия России.

2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, наложившее санкции на народного депутата Тараса Козака и его активы, среди которых были и вышеупомянутые каналы. Фактическим собственником этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Президент заявил, что каналы финансировались с территории России и работали на подрыв национальной безопасности Украины и её евроатлантического курса.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Козак потребовал от Зеленского доказательства его преступлений.

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