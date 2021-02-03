"У вас ничего нет" - Козак требует от Зеленского предъявить доказательства его преступлений

Владелец каналов NewsOne, ZIK и 112 Тарас Козак записал обращение к своим журналистам и Президенту. Видео опубликовано в YouTube телеканала ZIK.

Козак потребовал у Зеленского доказательств. Фото: YouTube

Нардеп поблагодарил всех, кто ему звонил за поддержку, говорит, что было очень много звонков и сообщений. Также он поблагодарил работников своих каналов:

"Вы молодцы. Вы стоите до последнего. Я хочу сказать вам, что у вас у всех будет работа. У вас у всех будет очень много интересной работы", — пообещал Козак.

По его словам, впереди всех ждет множество дел.

Отдельно владелец медиа-холдинга обратился к Президенту Зеленского, СНБО и СБУ:

"Скажите, пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм? Откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками? Я хочу от вас ответа. Ответа мне, ответа обществу. А я вам отвечаю: у вас ничего нет. Это все фейк ", — заявил нардеп.

Обращение записывал телеканал ZIK на фоне телевизора, на котором транслировалась передача "Украинский формат" на канале NewsOne с темой "Президент дал команду уничтожить телеканалы 112, NewsOne, ZIK. Наступает эпоха Зе лжи". Также на экране демонстрировалось сообщение с новыми адресами, на которые "переехало" вещание каналов.

Напомним, ранее Зеленский созвал совещание с директорами украинских телеканалов, работа которых пока не запрещена, они заверили Президента в том, что полностью поддерживают его решение по санкциям против каналов Тараса Козака. По словам журналистов, присутствующих на совещании, санкции являются инструментом борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с давлением на свободу слова.



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