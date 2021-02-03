"У вас ничего нет" - Козак требует от Зеленского предъявить доказательства его преступлений

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Оленка Клочко
Владелец каналов NewsOne, ZIK и 112 Тарас Козак записал обращение к своим журналистам и Президенту. Видео опубликовано в YouTube телеканала ZIK.
Козак потребовал у Зеленского доказательств. Фото: YouTube
Нардеп поблагодарил всех, кто ему звонил за поддержку, говорит, что было очень много звонков и сообщений. Также он поблагодарил работников своих каналов:
По его словам, впереди всех ждет множество дел.
Отдельно владелец медиа-холдинга обратился к Президенту Зеленского, СНБО и СБУ:
Обращение записывал телеканал ZIK на фоне телевизора, на котором транслировалась передача "Украинский формат" на канале NewsOne с темой "Президент дал команду уничтожить телеканалы 112, NewsOne, ZIK. Наступает эпоха Зе лжи". Также на экране демонстрировалось сообщение с новыми адресами, на которые "переехало" вещание каналов.
Напомним, ранее Зеленский созвал совещание с директорами украинских телеканалов, работа которых пока не запрещена, они заверили Президента в том, что полностью поддерживают его решение по санкциям против каналов Тараса Козака. По словам журналистов, присутствующих на совещании, санкции являются инструментом борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с давлением на свободу слова.
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