Какова вероятность нового Майдана из-за протестов в Киеве – прогноз

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Таисия Ерохина
Протесты в Киеве
в поддержку Стерненко вряд ли приведут к новому Майдану в Украине, хотя и
эксперты отмечают "весеннее политическое обострение". Об этом говорится
в материале издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
По словам эксперта
по конституционному праву Богдана Бондаренко, протестующие в поддержку
активиста Сергея Стерненко будут ожидать пиковых моментов по его делу: решения
по апелляции, решения местного суда по другим делам, с ним связанных.
Тогда как руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что президент Зеленский, конечно же, помнит о Революции достоинства и её последствиях для беглецов в Ростов.
По мнению
эксперта, весеннее политическое обострение начинает набирать обороты, а уличные
волнения начинают усиливаться и вполне могут объединиться с другими протестами.
Вострых отмечает, что ситуация начинает накаляться: санкции против Медведчука и
компании вынуждают пророссийские силы выходить из тени и раскачивать лодку
государственности Украины, тогда как на патриотическом фланге усиливает свою
активность Порошенко. Не стоит забывать, что это происходит на фоне экономического
спада, провала вакцинации и роста цен на коммунальные услуги.
Напомним, НАПК
назвало 11 партий-нарушителей. А "Слугу народа" решили оставить без
госсредств.
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