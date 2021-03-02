Какова вероятность нового Майдана из-за протестов в Киеве – прогноз

Протесты в Киеве в поддержку Стерненко вряд ли приведут к новому Майдану в Украине, хотя и эксперты отмечают "весеннее политическое обострение". Об этом говорится в материале издания "Комментарии".

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По словам эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко, протестующие в поддержку активиста Сергея Стерненко будут ожидать пиковых моментов по его делу: решения по апелляции, решения местного суда по другим делам, с ним связанных.

"Критической массы протестных настроений я пока не вижу, — говорит Бондаренко. — Даже тему тарифов власти удалось купировать. Так что ожидать некого нового Майдана в краткосрочной перспективе, как мне кажется, не стоит".

Тогда как руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что президент Зеленский, конечно же, помнит о Революции достоинства и её последствиях для беглецов в Ростов.

"Митинги и уличные волнения не добавляют в жизнь Зеленского спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. И если в ситуации с протестами ФОП-ов он не стал идти на уступки и продолжает гнуть свою линию через Гетманцева и прочих "слуг народа", то в ситуации со Стерненко, мне кажется, ему придется вмешаться", — считает Вострых.

По мнению эксперта, весеннее политическое обострение начинает набирать обороты, а уличные волнения начинают усиливаться и вполне могут объединиться с другими протестами. Вострых отмечает, что ситуация начинает накаляться: санкции против Медведчука и компании вынуждают пророссийские силы выходить из тени и раскачивать лодку государственности Украины, тогда как на патриотическом фланге усиливает свою активность Порошенко. Не стоит забывать, что это происходит на фоне экономического спада, провала вакцинации и роста цен на коммунальные услуги.

"Думаю, "слугам" придется искать поддержки в парламенте и решать вопросы новой коалиции в Кабинете министров. Улица начинает подталкивать президента к действию. Или же улица начнет действовать сама. Под руководством, конечно, определенных игроков во власти", — резюмировал Вострых.

Напомним, НАПК назвало 11 партий-нарушителей. А "Слугу народа" решили оставить без госсредств.

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