Акции под Офисом президента: когда и почему может вмешаться Зеленский

Противостояние "улицы" и Офиса президента продолжается в 2021 году. Были уже митинги ФОПов, тарифные протесты, сейчас проходят акции вподдержку активиста Сергея Стерненко, которому суд вынес приговор — семь лет лишения свободы. "Комментарии" узнали у экспертов, кто и как себя показал (в частности – Аваков) и чего ждать дальше.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Следующая акция не случайно анонсирована на 9 марта"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко обращает внимания, что акция в поддержку Стерненко, которая проходит в субботу, была куда спокойнее, чем предыдущая, когда у Офиса президента происходили столкновения. Во многом тут сыграло роль, что в этот раз оцепления у ОП не было.

"Мы видим, что сейчас на протесты выходит несколько групп людей. Одни – те, кто лично был знаком со Стерненко или поддерживает его позицию. Второе — те, кто считает Зеленского, скажем так, "врагом Украины". И готовы выходит на любые акции против действующей власти. Чаще всего — это электорат одной определенной политической партии. И третьи – люди, которые вышли по разным убеждениям, в том числе понимая необходимость судебной реформы — или просто потому, что есть вещи, которые им не нравятся в сегодняшней державе. То, что людям дают возможность воспользоваться правом на протест – это хорошо. Как и то, что в этот раз всё прошло в мирном ключе", — подчеркивает Богдан Бондаренко.

Он обращает внимание, что акции протеста не могут удовлетворить всех. Ведь у протестующих — свои задачи, у МВД – свои (прежде всего, обеспечить порядок).

"Понятно, что министр внутренних дел Аваков не заинтересован, чтобы были всплески насилия с двух сторон. И пока он демонстрирует, что может это обеспечить. Впрочем, пока не было настолько серьезны столкновений, чтобы сказать, что полиция прошла проверку делом и умеет обеспечить общественный порядок, не используя беспочвенного насилия по отношению к протестующим", — отмечает эксперт.

По его словам, следующая акция не случайно анонсирована на 9 марта.

"В этот день запланирован съезд судей, которые будут избирать нового судью КСУ. Какая-то часть протестующих, безусловно, придет под Дом профсоюзов, где намечен съезд. Но далее процесс будет переходить, скорее всего, в формат законодательной работы по судебной реформе. А акции перетекать в телеэфиры, фейсбук-посты и т.д. Протестующие будут ожидать пиковых моментов по делу Стерненко — решения по апелляции, решения местного суда по другим делам, с ним связанных. Критической массы протестных настроений я пока не вижу. Даже тему тарифов власти удалось купировать. Так что ожидать некого нового Майдана в краткосрочной перспективе, как мне кажется, не стоит", — резюмирует Богдан Бондаренко.

"Весеннее политическое обострение начинает набирать обороты"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых акцентирует, что президент Зеленский, конечно же, помнит о Революции достоинства. И её последствиях для беглецов в Ростов.

"Зеленский ревностно относится к своим рейтингам. Будучи актером в обычной жизни, ему нужна популярность и любовь зрителей (народа). Поэтому митинги и уличные волнения не добавляют в его жизнь спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. И если в ситуации с протестами ФОП-ов, он не стал идти на уступки и продолжает гнуть свою линию через Гетманцева и прочих "слуг народа", то в ситуации со Стерненко, мне кажется, ему придется вмешаться в ситуацию. Хотя бы вспомнить о ней в своем выступлении и поручении разобраться. Ну и напомнить о честных судах в Украине и равенстве всех перед законом", — отмечает эксперт.

По его мнению, уличные волнения начинают усиливаться и вполне могут объединиться с другими протестами.

"Весеннее политическое обострение начинает набирать обороты. И роль министра внутренних дел Авакова, как самого подготовленного к нему, возрастает в разы, — считает Олег Вострых. — Его ставки увеличиваются. Именно он является для президента спасательным кругом — или тем, кто его подтолкнет (откроет ворота протестующим). Но то, что ситуация начинает накаляться, уже видно невооруженным взглядом. Санкции против Медведчука и компании вынуждают пророссийские силы выходить из тени и раскачивать лодку государственности Украины. В то же время на патриотическом фланге усиливает свою активность Порошенко. И всё это — на фоне экономического спада, провала вакцинации, драконовских цен на коммунальные услуги. Думаю, "слугам" придется искать поддержки в парламенте и решать вопросы новой коалиции в Кабинете министров. Улица начинает подталкивать президента к действию. Или же улица начнет действовать сама. Под руководством, конечно, определенных игроков во власти".

Ранее сообщалось, что артисты возвращаются из политики на сцену. Эксперты спрогнозировали, будет ли так же с Зеленским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!