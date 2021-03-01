Акции под Офисом президента: когда и почему может вмешаться Зеленский

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Таисия Ерохина
Противостояние "улицы" и Офиса президента продолжается
в 2021 году. Были уже митинги ФОПов, тарифные протесты, сейчас проходят акции вподдержку активиста Сергея Стерненко, которому суд вынес приговор — семь лет
лишения свободы. "Комментарии" узнали у экспертов, кто и как себя показал (в частности –
Аваков) и чего ждать дальше.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по конституционному праву Богдан
Бондаренко обращает внимания, что акция в поддержку Стерненко, которая проходит
в субботу, была куда спокойнее, чем предыдущая, когда у Офиса президента
происходили столкновения. Во многом тут сыграло роль, что в этот раз оцепления
у ОП не было.
"Мы видим, что сейчас на протесты выходит
несколько групп людей. Одни – те, кто лично был знаком со Стерненко или
поддерживает его позицию. Второе — те, кто считает Зеленского, скажем так,
"врагом Украины". И готовы выходит на любые акции против действующей власти.
Чаще всего — это электорат одной определенной политической партии. И третьи –
люди, которые вышли по разным убеждениям, в том числе понимая необходимость
судебной реформы — или просто потому, что есть вещи, которые им не нравятся в
сегодняшней державе. То, что людям дают возможность воспользоваться правом на
протест – это хорошо. Как и то, что в этот раз всё прошло в мирном ключе", —
подчеркивает Богдан Бондаренко.
Он обращает внимание, что акции протеста не
могут удовлетворить всех. Ведь у протестующих — свои задачи, у МВД – свои
(прежде всего, обеспечить порядок).
"Понятно, что министр внутренних дел Аваков не
заинтересован, чтобы были всплески насилия с двух сторон. И пока он
демонстрирует, что может это обеспечить. Впрочем, пока не было настолько
серьезны столкновений, чтобы сказать, что полиция прошла проверку делом и умеет
обеспечить общественный порядок, не используя беспочвенного насилия по
отношению к протестующим", — отмечает эксперт.
По его словам, следующая акция не случайно
анонсирована на 9 марта.
"В этот день запланирован съезд судей, которые
будут избирать нового судью КСУ. Какая-то часть протестующих, безусловно,
придет под Дом профсоюзов, где намечен съезд. Но далее процесс будет
переходить, скорее всего, в формат законодательной работы по судебной реформе.
А акции перетекать в телеэфиры, фейсбук-посты и т.д. Протестующие будут ожидать
пиковых моментов по делу Стерненко — решения по апелляции, решения местного
суда по другим делам, с ним связанных. Критической массы протестных настроений
я пока не вижу. Даже тему тарифов власти удалось купировать. Так что ожидать
некого нового Майдана в краткосрочной перспективе, как мне кажется, не стоит",
— резюмирует Богдан Бондаренко.
Руководитель Фундации "Высшая школа
профессиональной политики" Олег Вострых акцентирует, что президент Зеленский,
конечно же, помнит о Революции достоинства. И её последствиях для беглецов в
Ростов.
"Зеленский ревностно относится к своим
рейтингам. Будучи актером в обычной жизни, ему нужна популярность и любовь
зрителей (народа). Поэтому митинги и уличные волнения не добавляют в его жизнь
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. И если в ситуации с протестами
ФОП-ов, он не стал идти на уступки и продолжает гнуть свою линию через
Гетманцева и прочих "слуг народа", то в ситуации со Стерненко, мне кажется, ему
придется вмешаться в ситуацию. Хотя бы вспомнить о ней в своем выступлении и
поручении разобраться. Ну и напомнить о честных судах в Украине и равенстве
всех перед законом", — отмечает эксперт.
По его мнению, уличные волнения начинают
усиливаться и вполне могут объединиться с другими протестами.
"Весеннее политическое обострение начинает
набирать обороты. И роль министра внутренних дел Авакова, как самого
подготовленного к нему, возрастает в разы, — считает Олег Вострых. — Его ставки
увеличиваются. Именно он является для президента спасательным кругом — или тем,
кто его подтолкнет (откроет ворота протестующим). Но то, что ситуация начинает
накаляться, уже видно невооруженным взглядом. Санкции против Медведчука и
компании вынуждают пророссийские силы выходить из тени и раскачивать лодку
государственности Украины. В то же время на патриотическом фланге усиливает
свою активность Порошенко. И всё это — на фоне экономического спада, провала
вакцинации, драконовских цен на коммунальные услуги. Думаю, "слугам" придется
искать поддержки в парламенте и решать вопросы новой коалиции в Кабинете
министров. Улица начинает подталкивать президента к действию. Или же улица
начнет действовать сама. Под руководством, конечно, определенных игроков во
власти".
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возвращаются из политики на сцену. Эксперты спрогнозировали, будет ли так
же с Зеленским.
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