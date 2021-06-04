«Зеленый крестик на лбу»: почему Гончаренко раскритиковал закон об олигархах

Нашумевший закон, определяющий понятие "олигарх", который предложил нардепам президент Владимир Зеленский, активно обсуждается как политиками, так и обычными украинцами уже несколько дней. Как рассказал парламентской корреспондентке портала "Комментарии" Марии Гергелюк депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, он не видит в положениях этого документа адекватных предложений по деолигархизации.



Гончаренко раскритиковал закон об олигархах. Фото из открытых источников

"Там в законе есть очень комедийная вещь, — отмечает Гончаренко. — Теперь олигарх при встрече с людьми должен говорить: "Здравствуйте, я олигарх! Здравствуйте, я олигарх!" Подходит к нему официант, а он ему: "Здравствуйте, я олигарх!" Это все выглядит так, будто это писали не юристы, а сценаристы "95 Квартала" — больше похоже на сценку из КВН".

Однако помимо поводов для шуток, по мнению политика, в законе скрыты и очень серьезные угрозы.

"Речь идет о том, чтобы увеличить полномочия еще одного человека — Владимира Зеленского. Все потому, что Зеленский предлагает, чтобы Совет нацбезопасности и обороны определял, кто является олигархом, а кто не является", — говорит Алексей Гончаренко.

При этом нардеп напоминает, что состав СНБО формируется исключительно распоряжением президента, то есть самого Зеленского.

"Фактически это все единолично, — подчеркивает Гончаренко. — Он [Владимир Зеленский — ред.] может ввести туда [в состав СНБО — ред.] своего пресс-секретаря, своего водителя, всех своих помощников, и они будут голосовать, а потом скажут: "Вот ты — олигарх, а ты — не олигарх".

Такое развитие ситуации народный депутат считает открытием колоссальной площадки для коррупции. По мнению Гончаренко, в подобном случае существует возможность для любого зажиточного человека принести члену СНБО "чемодан денег" и "перестать быть олигархом".

"Это полностью узурпация полномочий, потому что решает один человек, — возмущается Алексей Гончаренко. — Зеленский хочет лично, знаете, ставить такой зеленый крестик на лбу: "Ты олигарх, вот ты мне не нравишься!"

Также политик отметил, что существующий закон может создать очень большое давление на людей, владеющих украинскими СМИ. По словам нардепа, это подталкивает к мысли о том, что Зеленский хочет воздействовать на медиа, контролировать и перераспределять их так, как ему хочется. Подобные действия Гончаренко называет абсурдом.

"Если Зеленский хочет бороться с олигархами, у него уже сегодня для этого есть все возможности, — уверен депутат. — Тот же антимонопольный комитет — пожалуйста, у них огромные полномочия, сражайтесь с монополиями! А если говорят, что какие-то бизнесмены скупают тут депутатов… Ну мы слышим от бывших депутатов "Слуги народа", что они получали огромную зарплату в конвертах. Так где НАБУ? Где Генеральная прокурорка? Кто этим занимается? Пожалуйста, всех их арестовывайте и пресекайте коррупционную деятельность!"

Подытоживая свое мнение про "закон об олигархах", Алексей Гончаренко говорит, что у этого документа есть лишь две стороны. По словам политика, это пиар — будто бы власть борется с олигархами, и попытка президента заполучить еще больше власти.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем, по мнению эксперта, могли создать антиолигархический закон на самом деле. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какую оценку данному закону дал глава парламента Дмитрий Разумков.

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