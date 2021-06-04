«Зеленый крестик на лбу»: почему Гончаренко раскритиковал закон об олигархах

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Вечканова Елена
Нашумевший закон,
определяющий понятие "олигарх", который предложил нардепам президент Владимир Зеленский,
активно обсуждается как политиками, так и обычными украинцами уже несколько
дней. Как рассказал парламентской корреспондентке портала "Комментарии" Марии Гергелюк депутат
от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, он не видит в положениях этого документа адекватных
предложений по деолигархизации.
Гончаренко раскритиковал закон об олигархах. Фото из открытых источников
Однако помимо
поводов для шуток, по мнению политика, в законе скрыты и очень серьезные
угрозы.
При этом нардеп
напоминает, что состав СНБО формируется исключительно распоряжением президента,
то есть самого Зеленского.
Такое развитие
ситуации народный депутат считает открытием колоссальной площадки для
коррупции. По мнению Гончаренко, в подобном случае существует возможность для
любого зажиточного человека принести члену СНБО "чемодан денег" и "перестать
быть олигархом".
Также политик
отметил, что существующий закон может создать очень большое давление на людей,
владеющих украинскими СМИ. По словам нардепа, это подталкивает к мысли о том,
что Зеленский хочет воздействовать на медиа, контролировать и перераспределять
их так, как ему хочется. Подобные действия Гончаренко называет абсурдом.
Подытоживая свое
мнение про "закон об олигархах", Алексей Гончаренко говорит, что у этого
документа есть лишь две стороны. По словам политика, это пиар — будто бы власть
борется с олигархами, и попытка президента заполучить еще больше власти.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, зачем, по мнению эксперта, могли создать антиолигархический закон на самом деле. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, какую оценку данному закону дал глава парламента Дмитрий Разумков.
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Юрий
сегодня, 13:49
Переживает за папика Пороха. Значит нужно принять закон.