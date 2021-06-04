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Зеленский отреагировал на критику и предупредил олигархов (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает вынести законопроект о борьбе с олигархами на всеукраинский референдум, если нардепы за него не проголосуют

сегодня, 21:12
Автор:

Наталья Некрасова








После волны критики законопроекта о борьбе с олигархами президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и "экспертам по деолигархизации". Соответствующее видеообращение обнародовал Офис президента.

Зеленский отреагировал на критику и предупредил олигархов (ВИДЕО)

Владимир Зеленский. Фото: ОП

За 30 лет политики и эксперты никогда не поднимали вопрос олигархов в Украине, сказал президент. "Наверное, потому, что много говорить о себе — некрасиво и нескромно", — добавил Зеленский. Он саркастически поблагодарил всех критиков законопроекта о борьбе с олигархами.

"Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале", — заявил Зеленский.

Президент намекнул, что все "независимые эксперты и критики" его законопроекта работают именно на олигархов. Однако "акулы бизнеса" должны теперь "играть по правилам".

"Быть бизнесом, который платит налоги, а не "откаты". Который финансирует благотворительные проекты, а не группку депутатов. Который приумножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так — милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, — окажутся вне игры", — подчеркнул президент.

Глава государства предупредил, что если, кто-то попытается "переломить или договориться" с нардепами по законопроекту об олигархах, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

"Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, последним. Этот законопроект — только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками", — заявил Зеленский.

  В Украине есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет, резюмировал президент.


Президентский законопроект действительно много критикуют. В частности, ряд нардепов считают, что этот документ имеет лишь одну цель — усилить полномочия Зеленского. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Президент настаивает, чтобы Верховная Рада приняла законопроект как можно скорее, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он также анонсировал, что через две недели в парламенте зарегистрируют дополнительные законопроекты по борьбе с олигархами.


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