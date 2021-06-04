Зеленский отреагировал на критику и предупредил олигархов (ВИДЕО)

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Наталья Некрасова
После волны критики законопроекта о борьбе с олигархами президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и "экспертам по деолигархизации". Соответствующее видеообращение обнародовал Офис президента.
Владимир Зеленский. Фото: ОП
За 30 лет политики и эксперты никогда не поднимали вопрос олигархов в Украине, сказал президент. "Наверное, потому, что много говорить о себе — некрасиво и нескромно", — добавил Зеленский. Он саркастически поблагодарил всех критиков законопроекта о борьбе с олигархами.
Президент намекнул, что все "независимые эксперты и критики" его законопроекта работают именно на олигархов. Однако "акулы бизнеса" должны теперь "играть по правилам".
Глава государства предупредил, что если, кто-то попытается "переломить или договориться" с нардепами по законопроекту об олигархах, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.
В Украине есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет, резюмировал президент.
Президентский законопроект действительно много критикуют. В частности, ряд нардепов считают, что этот документ имеет лишь одну цель — усилить полномочия Зеленского. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Президент настаивает, чтобы Верховная Рада приняла законопроект как можно скорее, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он также анонсировал, что через две недели в парламенте зарегистрируют дополнительные законопроекты по борьбе с олигархами.
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