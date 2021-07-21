Какие основания есть для роспуска Верховной Рады — экс-премьер-министр

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Вечканова Елена
Поддержка
украинцами нынешних народных депутатов катастрофически низкая. По словам
бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, это является причиной для
внеочередных парламентских выборов.
Яценюк объяснил, почему нынешнюю Раду следует распустить. Фото из открытых источников
Как написал
политик на своей Facebook-странице, такой же логикой пользовался
президент Владимир Зеленский, объявляя о предыдущем роспуске Рады. Якобы люди
не доверяют нынешним нардепам, парламент нуждается в срочном обновлении.
Это, как говорит
Яценюк, привело к тому, что впервые в украинской истории политики абсолютное
большинство досталось лишь одной партии. При этом, по его мнению, люди, составляющие
эту фракцию, очень часто "понятия не имели, что написано в Конституции".
Несмотря на
сумасшедшие рейтинги нардепов от "Слуги народа" еще осенью 2019 года, через два
года ситуация кардинально изменилась.
Политик
утверждает, что сейчас распустить парламент действительно можно, ведь оснований
для этого предостаточно.
При этом экс-премьер
не совсем верит в то, что власть рискнет "перезапустить" Раду и потерять
монобольшинство. Также, по его словам, сами "слуги" будут активно выступать
против любых внеочередных выборов.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как вероятность очередного роспуска парламента оценивают отечественные эксперты. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какую оценку завершившейся пятой сессии Верховной Рады нынешнего созыва дают специалисты. Спойлер — большинство аналитиков не довольны тем, как вели себя народные депутаты.
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