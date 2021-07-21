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Какие основания есть для роспуска Верховной Рады — экс-премьер-министр

По мнению Яценюка, парламент нынешнего созыва «уронил» свой рейтинг до «самого дна»

сегодня, 16:56
Автор:

Вечканова Елена

Поддержка украинцами нынешних народных депутатов катастрофически низкая. По словам бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, это является причиной для внеочередных парламентских выборов.

Какие основания есть для роспуска Верховной Рады — экс-премьер-министр

Яценюк объяснил, почему нынешнюю Раду следует распустить. Фото из открытых источников

Как написал политик на своей Facebook-странице, такой же логикой пользовался президент Владимир Зеленский, объявляя о предыдущем роспуске Рады. Якобы люди не доверяют нынешним нардепам, парламент нуждается в срочном обновлении.

Это, как говорит Яценюк, привело к тому, что впервые в украинской истории политики абсолютное большинство досталось лишь одной партии. При этом, по его мнению, люди, составляющие эту фракцию, очень часто "понятия не имели, что написано в Конституции".

Несмотря на сумасшедшие рейтинги нардепов от "Слуги народа" еще осенью 2019 года, через два года ситуация кардинально изменилась.

"Через два года нынешний парламент достиг дна поддержки. Необольшевики и популисты, невежды и проходимцы, коррупционеры и бездари, — народ не доверяет этому парламенту", — с серьезной критикой выступил Арсений Яценюк.

Политик утверждает, что сейчас распустить парламент действительно можно, ведь оснований для этого предостаточно.

При этом экс-премьер не совсем верит в то, что власть рискнет "перезапустить" Раду и потерять монобольшинство. Также, по его словам, сами "слуги" будут активно выступать против любых внеочередных выборов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как вероятность очередного роспуска парламента оценивают отечественные эксперты. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какую оценку завершившейся пятой сессии Верховной Рады нынешнего созыва дают специалисты. Спойлер — большинство аналитиков не довольны тем, как вели себя народные депутаты.


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Источник: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2155284304625693
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