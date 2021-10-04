logo
Русский Українська

BTC/USD

47640.25

ETH/USD

3323.68

LTC/USD

163.34

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Какие направления включает в себя план трансформации Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие направления включает в себя план трансформации Украины

"Этот план — "живое существо", - Милованов

сегодня, 17:58
Автор:

Денис Подставной

Советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов во время "Большой фракции" "Слуги Народа" в Трускавце рассказал о плане трансформации Украины. 

Какие направления включает в себя план трансформации Украины

Тимофей Милованов. Фото: Новое Время

"Этот план — "живое существо". Все эти проекты и так реализуются, о них много говорится. Но вопрос в их скорости. Для их реализации не надо ждать 30 лет. Общий объем инвестиций, требующих эти направления, — это 277 млрд долларов, о которых говорил Президент в США. И они будут реализованы", — заявил Милованов.

По словам политика, в эту сумму будут включены международные кредиты и инвестиции частных компаний, а также  внутренние государственные средства.

План трансформации Украины предусматривает четыре направления:

•Безопасность;

•Энергетическая безопасность;

•Инклюзивная экономика;

•Верховенство права

"Все проекты этого плана будут напрямую связаны с конкретными законопроектами и нормативными актами Кабмина", — рассказал Тимофей Милованов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стало известно, кто в парламенте больше всего поддерживает намерения властиАналитики общественной сети "Опора" провели анализ работы Верховной Рады в сентябре. Также названы злейше прогульщики заседаний Верховной Рады. Лидерами условного антирейтинга есть внефракционные нардепы.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера ВР. Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Дмитрий Разумков выпал из внутрипартийной команды, поэтому ни у кого нет сомнений, что он должен быть заменен. Внутри монобольшинства нет разногласий по вопросу нового главы Верховной Рады.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ