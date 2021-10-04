Какие направления включает в себя план трансформации Украины

Советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов во время "Большой фракции" "Слуги Народа" в Трускавце рассказал о плане трансформации Украины.

Тимофей Милованов. Фото: Новое Время

"Этот план — "живое существо". Все эти проекты и так реализуются, о них много говорится. Но вопрос в их скорости. Для их реализации не надо ждать 30 лет. Общий объем инвестиций, требующих эти направления, — это 277 млрд долларов, о которых говорил Президент в США. И они будут реализованы", — заявил Милованов.

По словам политика, в эту сумму будут включены международные кредиты и инвестиции частных компаний, а также внутренние государственные средства.

План трансформации Украины предусматривает четыре направления:

•Безопасность;

•Энергетическая безопасность;

•Инклюзивная экономика;

•Верховенство права



"Все проекты этого плана будут напрямую связаны с конкретными законопроектами и нормативными актами Кабмина", — рассказал Тимофей Милованов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стало известно, кто в парламенте больше всего поддерживает намерения власти. Аналитики общественной сети "Опора" провели анализ работы Верховной Рады в сентябре. Также названы злейше прогульщики заседаний Верховной Рады. Лидерами условного антирейтинга есть внефракционные нардепы.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера ВР. Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Дмитрий Разумков выпал из внутрипартийной команды, поэтому ни у кого нет сомнений, что он должен быть заменен. Внутри монобольшинства нет разногласий по вопросу нового главы Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!