Стало известно, кто в парламенте больше всего поддерживает намерения власти: это не «Слуга народа»

Аналитики общественной сети "Опора" провели анализ работы Верховной Рады в сентябре. Так, сразу после летних каникул больше всего голосовали "за" народные избранники группы "Доверие". На второй позиции разместились нардепы группы "Доверие". В то же время нардепы "ОПЗЖ" меньше всего нажимали кнопку "за" во время сентябрьских голосований. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные исследования "Опоры".

Верховная Рада Украины. Фото: news.liga.net

Что касается тех народных избранников, которые больше всего голосовали "против", то тройка выглядит весьма прогнозируемо. Это "ОПЗЖ", "Европейская Солидарность" и "Голос". Интересно, что в этом перечне нет фракции "Батькивщина", которая считается оппозиционной.

Также аналитики "Опоры" назвали злейших прогульщиков заседаний Верховной Рады. Лидерами условного антирейтинга есть внефракционные нардепы. Таких 41,7%. На втором месте нардепы "ОПЗЖ" — 33,8%. Если же говорить пофамильно о нардепах-прогульщиках, то 100% голосований в сентябре пропустили 6 парламентариев. Это Вадим Столар, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Григорий Суркис. Все они представляют "ОПЗЖ". Также отсутствовал во время голосования нардеп Владимир Арьев из "Европейской Солидарности", а также внефракционный Олесь Довгий.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардепы-прогульщики пополнят государственную казну на 3 миллиона гривен. Названа тройка прогульщиков.

Также ранее издание "Комментарии" писало о том, что сразу 8 депутатов пропустили 90 и более процентов голосований. В КИУ назвали главных депутатов-прогульщиков в Верховной Раде.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!