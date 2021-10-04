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Стало известно, кто в парламенте больше всего поддерживает намерения власти: это не «Слуга народа»

Также аналитики «Опоры» назвали злейших прогульщиков заседаний Верховной Рады

сегодня, 16:25
Автор:

Кравцев Сергей

Аналитики общественной сети "Опора" провели анализ работы Верховной Рады в сентябре. Так, сразу после летних каникул больше всего голосовали "за" народные избранники группы "Доверие". На второй позиции разместились нардепы группы "Доверие". В то же время нардепы "ОПЗЖ" меньше всего нажимали кнопку "за" во время сентябрьских голосований. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные исследования "Опоры".

Стало известно, кто в парламенте больше всего поддерживает намерения власти: это не «Слуга народа»

Верховная Рада Украины. Фото: news.liga.net

Что касается тех народных избранников, которые больше всего голосовали "против", то тройка выглядит весьма прогнозируемо. Это "ОПЗЖ", "Европейская Солидарность" и "Голос". Интересно, что в этом перечне нет фракции "Батькивщина", которая считается оппозиционной.

Также аналитики "Опоры" назвали злейших прогульщиков заседаний Верховной Рады. Лидерами условного антирейтинга есть внефракционные нардепы. Таких 41,7%. На втором месте нардепы "ОПЗЖ" — 33,8%. Если же говорить пофамильно о нардепах-прогульщиках, то 100% голосований в сентябре пропустили 6 парламентариев. Это Вадим Столар, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Григорий Суркис. Все они представляют "ОПЗЖ". Также отсутствовал во время голосования нардеп Владимир Арьев из "Европейской Солидарности", а также внефракционный Олесь Довгий. 

Читайте также на портале "Комментарии" — нардепы-прогульщики пополнят государственную казну на 3 миллиона гривен. Названа тройка прогульщиков.

Также ранее издание "Комментарии" писало о том, что сразу 8 депутатов пропустили 90 и более процентов голосований. В КИУ назвали главных депутатов-прогульщиков в Верховной Раде.



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Источник: https://www.oporaua.org/
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